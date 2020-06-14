Galatasaraylı Mariano'dan sürpriz açıklama! 'Burada kalıp kalmayacağım...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
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Galatasaraylı Mariano'dan sürpriz açıklama! "Burada kalıp kalmayacağım..."

Sezonun sona ermesiyle beraber Galatasarayla yollarını ayırmayı planlayan Mariano, sürpriz açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı futbolcu geleceğine ilişkin konuşurken, transferine dair önemli ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
14 Haziran 2020 Pazar 12:17 Güncelleme: 14.06.2020 12:34
Galatasaraylı Mariano'dan sürpriz açıklama! Burada kalıp kalmayacağım...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Sarı-kırmızılı takıma geldiği günden bu yana oynadığı futbolla taraftarları kendine hayran bırakan Brezilyalı futbolcu Mariano, geleceğine ilişkin konuştu.

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Galatasaraylı Mariano'dan sürpriz açıklama! Burada kalıp kalmayacağım...

Sarı kırmızı yıldız ülkesinin basınına yaptığı konuşmada sezonun sona ermesi ile beraber izleyeceği yol haritasını anlattı.

Galatasaraylı Mariano'dan sürpriz açıklama! Burada kalıp kalmayacağım...

Temel önceliğini şampiyonluğa verdiğini ifade eden Mariano, "Buradaki başarım beni motive ediyor." dedi.

Galatasaraylı Mariano'dan sürpriz açıklama! Burada kalıp kalmayacağım...

Futebolatino.lance.com.br'nin Mariano'nun sözlerini okuyucularına aktardığı haber şu şekilde oldu;

Galatasaraylı Mariano'dan sürpriz açıklama! Burada kalıp kalmayacağım...

"Galatasaray bu Pazari Süper lig'in 27. haftasında Rizesporla oynayacak. Öte yandan Mariano Galatasaray forması ile 100 maç oynamayı başardı.

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