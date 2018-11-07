Fatih Terim Tedescodan Schalkeli yıldızı istedi! - Galeri - Fotomaç
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Fatih Terim Tedesco'dan Schalke'li yıldızı istedi!
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Schalke 04-Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim ile Domenico Tedesco arasındaki sohbetin içeriği merak konusu olmuştu.
7 Kasım 2018 Çarşamba, 22:15:42
Güncelleme: 22:16:19
Fatih Terim, Tedesco'dan Schalke'li yıldızı istedi!
Galatasaray'ın Schalke'ye 2-0 yenildiği maçtan sonra samimi bir şekilde sohbet eden iki teknik direktörün transfer konuşması yaptığı ortaya çıktı.
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Fatih Terim, Tedesco'dan Schalke'li yıldızı istedi!
Alman gazetecilerin iddiasına göre Fatih Terim, Schalke'nin hocası Tedesco'ya "Konoplyanka'yı kullanmıyorsan kiralık olarak bize verin" teklifinde bulundu.
Fatih Terim, Tedesco'dan Schalke'li yıldızı istedi!
Tedesco ise "Bu çok ani bir teklif oldu. Şu an bir yanıt veremem" dedi.
Fatih Terim, Tedesco'dan Schalke'li yıldızı istedi!
Galatasray'a karşı forma giymeyen 29 yaşındaki Ukraynalı yıldız, bu sezon 8 maçta 2 asist üretti.
Fatih Terim, Tedesco'dan Schalke'li yıldızı istedi!
Asıl mevkisi sol kanat olan Yevhen Konoplyanka santrfor ve forvet arkası da oynuyor.