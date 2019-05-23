Fatih Terim Mustafa Cengiz'den iki isim istedi! 'Mutlaka alın' - Fotomaç
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Fatih Terim Mustafa Cengiz'den iki isim istedi! "Mutlaka alın"

Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara çıkmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, transferde ona göre hareket edecek.

23 Mayıs 2019 Perşembe 10:38 Güncelleme: 23.05.2019 10:38
Fatih Terim Mustafa Cengiz'den iki isim istedi! Mutlaka alın

Şampiyonlar Ligi'nde hüsran yaşamak istemeyen Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim, bu kez işi sıkı tutuyor.

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Fatih Terim Mustafa Cengiz'den iki isim istedi! Mutlaka alın

İmparator, başkan Mustafa Cengiz'le yaptığı görüşmede isteklerini dile getirdi.

Fatih Terim Mustafa Cengiz'den iki isim istedi! Mutlaka alın

Alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Terim, Feghouli'nin kesinlikle takımda kalması gerektiğini vurguladı.

Fatih Terim Mustafa Cengiz'den iki isim istedi! Mutlaka alın

ÖNCELİK HENRY ONYEKURU

Yönetimden Onyekuru'nun yeniden kiralanmasını talep eden Fatih Terim, Armindo Bruma ve Ryan Babel'in de kadroya katılmasını istedi.

Fatih Terim Mustafa Cengiz'den iki isim istedi! Mutlaka alın

İmparator'un bu taleplerine olumlu yanıt veren Sarı-Kırmızılı yönetim, çalışmalarını hızlandırdı.

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