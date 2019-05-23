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Fatih Terim Mustafa Cengiz'den iki isim istedi! "Mutlaka alın"
Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara çıkmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, transferde ona göre hareket edecek.
23 Mayıs 2019 Perşembe 10:38
Güncelleme: 23.05.2019 10:38
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Şampiyonlar Ligi'nde hüsran yaşamak istemeyen Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim, bu kez işi sıkı tutuyor.
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İmparator, başkan Mustafa Cengiz'le yaptığı görüşmede isteklerini dile getirdi.
Alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Terim, Feghouli'nin kesinlikle takımda kalması gerektiğini vurguladı.
ÖNCELİK HENRY ONYEKURU
Yönetimden Onyekuru'nun yeniden kiralanmasını talep eden Fatih Terim, Armindo Bruma ve Ryan Babel'in de kadroya katılmasını istedi.
İmparator'un bu taleplerine olumlu yanıt veren Sarı-Kırmızılı yönetim, çalışmalarını hızlandırdı.