Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara çıkmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, transferde ona göre hareket edecek.