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Fatih Terim deplasman kayıplarına çözümü buldu!
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray'ın geçen sezonki deplasman kabusu devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasman kayıplarının önüne geçmek için kolları sıvadı.
28 Eylül 2018 Cuma, 19:48:32 Güncelleme: 23:26:42
Fatih Terim deplasman kayıplarına çözümü buldu!
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Fatih Terim deplasman kayıplarına çözümü buldu!
Fatih Terim deplasman kayıplarına çözümü buldu!
Milliyet'te yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi'nin yanında, Süper Lig'de şampiyon unvanını korumak isteyen Galatasaray en ufak ayrıntılara bile dikkat ediliyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in deplasmanlarda yaşanan kayıpları dikkate alarak takımı Antalyaspor maçı öncesi kampa alacağı öğrenildi.
Fatih Terim deplasman kayıplarına çözümü buldu!
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