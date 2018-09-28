Fatih Terim deplasman kayıplarına çözümü buldu! - Galeri - Fotomaç
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    GALERİ

    Fatih Terim deplasman kayıplarına çözümü buldu!

    Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray'ın geçen sezonki deplasman kabusu devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasman kayıplarının önüne geçmek için kolları sıvadı.
    28 Eylül 2018 Cuma, 19:48:32 Güncelleme: 23:26:42
    Fatih Terim deplasman kayıplarına çözümü buldu!
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    Fatih Terim deplasman kayıplarına çözümü buldu!

    Ligde sezonun ilk haftasında başkentte MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenen Galatasaray, son iki deplasman müsabakasında Trabzonspor'a 4-0 ve Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terim deplasman kayıplarına çözümü buldu!
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    Fatih Terim deplasman kayıplarına çözümü buldu!

    Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 6 maçta yediği toplam 9 golün 8'ini 3 deplasman müsabakasında gördü. Fatih Terim, deplasmanda yaşanan kayıpların önüne geçmek için karar aldı.

    Fatih Terim deplasman kayıplarına çözümü buldu!
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    Fatih Terim deplasman kayıplarına çözümü buldu!

    Milliyet'te yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi'nin yanında, Süper Lig'de şampiyon unvanını korumak isteyen Galatasaray en ufak ayrıntılara bile dikkat ediliyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in deplasmanlarda yaşanan kayıpları dikkate alarak takımı Antalyaspor maçı öncesi kampa alacağı öğrenildi.

    Fatih Terim deplasman kayıplarına çözümü buldu!
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    Fatih Terim deplasman kayıplarına çözümü buldu!

    Tecrübeli hocanın isteğiyle sarı-kırmızılılar gelecek çarşamba günü oynayacağı Porto maçından sonra İstanbul'a dönmek yerine Antalya'ya uçacak. Böylece hem futbolcuların dinlenmesi sağlanacak hem de ekstra bir seyahatten kurtulunacak.

    Fatih Terim deplasman kayıplarına çözümü buldu!
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    Fatih Terim deplasman kayıplarına çözümü buldu!

    Galatasaray erkenden kampa girecek ve uzun yıllar sonra bir dış saha maçına birkaç gün önceden gidecek.

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