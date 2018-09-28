Fatih Terim deplasman kayıplarına çözümü buldu!

Tecrübeli hocanın isteğiyle sarı-kırmızılılar gelecek çarşamba günü oynayacağı Porto maçından sonra İstanbul'a dönmek yerine Antalya'ya uçacak. Böylece hem futbolcuların dinlenmesi sağlanacak hem de ekstra bir seyahatten kurtulunacak.