Falcaonun menajeri konuştu! - Galeri - Fotomaç
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Falcao'nun menajeri konuştu!

    Dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao'nun Türkiye temsil haklarını elinde bulunduran FIFA menajeri Fatih İlek; ''Radamel, Türkiye'ye uzak değil. Ocak ayında gelebilir'' dedi.

    20 Kasım 2018 Salı, 21:00:32 Güncelleme: 21:06:00
    Falcaonun menajeri konuştu!

    Falcao, Rodallega ve Sehic gibi isimlerin Türkiye haklarını elinde bulunduran FIFA menajeri Fatih İlek, temsil ettiği futbolcuların adlarının anıldığı transfer söylentileri ile ilgili konuştu.

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    Falcaonun menajeri konuştu!

    FIFA menajeri Fatih İlek'in Radyospor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;

    Falcaonun menajeri konuştu!

    "FALCAO, TERİM'İN LİSTESİNDE İLK SIRADA"

    Takımlar yazın yapmadıklarını transferi kışın yapabilirler. Beşiktaş birkaç dönemdir Monaco'yla bu konuda resmi temaslar yapıyor. Galatasaray, yazın Monaco'yla, transfer şartlarını öğrenmek için görüştü.

    Falcaonun menajeri konuştu!

    Fatih Terim'in Falcao'yu istediğini biliyorum. Hatta bana göre listesinde birinci sırada; çünkü Fatih hocanın sistemine tam olarak uyan bir futbolcu.

    Falcaonun menajeri konuştu!

    Maliyetleri açısından zor bir transfer; ama yazın bu transfer olabilirdi; daha önce Drogba, Sneijder geldi.

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