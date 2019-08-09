Falcao ya gelecek ya gelecek!

Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferinde yavaş yavaş sona geliyor. Galatasaray'ın Kolombiyalı yılzıda gösterdiği ilgi karşılık buldu. Galatasaray'ın teklifine olumlu bakan Falcao, kulübü Monaco'ya bonservis konusunda rahatlık sağlanması için baskı yapmaya başladı. İşte Galatasaray'ın Radamel Falcao transferinde son gelişmeler...
9 Ağustos 2019 Cuma 06:47
Güncelleme: 09.08.2019 06:47
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Galatasaray yönetimi ve taraftarlar birlik oldu; Radamel Falcao'yu getirmek için her yolu deniyor. Bu büyük ilgiden oldukça memnun kalan Kolombiyalı futbolcu da artık verdiği sinyallerle Galatasaray'a karşı sempati duymaya başladığını her fırsatta belli ediyor.
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Muslera'yı takip etmesi, 'Cimbombom' yazması, taraftarların paylaştığı mesajları beğenmesi de bunun en büyük göstergesi... Hatta Türkiye'den bir iç mimar ile buluştu ve yeni evinin planlarını yapmaya bile başladı. Artık oyuncu cephesinde sorun kalmış görünmüyor
MONACO NE YAPACAK? Ancak Radamel Falcao'nun bir yıl daha sözleşmesi bulunması nedeniyle Monaco'nun da bu transfere onay vermesi gerekiyor. İşte bu noktada 33 yaşındaki futbolcu da tercihini Galatasaray'dan yana koydu ve Monaco'ya baskı yapmaya başladı.
Yeni bir başlangıç yapmak isteyen yıldız futbolcunun, "Monaco'nun başarısı için her şeyi yaptım. Artık benimle devam etmek istemediğinizi düşünüyorum. Hiçbir büyük takım, kaptanı ve 33 yaşına gelmiş bir oyuncu için bonservis bedeli istemez" restini çekti. Monaco'nun bu çıkıştan sonra yumuşaması bekleniyor.
TARAFINI BELLİ ETTİ Galatasaray ile prensipte anlaşan ve Monaco'nun onayını bekleyen Radamel Falcao da artık bunu gizlemiyor. Yıldız futbolcu, Muslera'nın Süper Kupa maçının ardından yaptığı paylaşımın altına 'Cimbombom' yazdı.