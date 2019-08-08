Cenk Tosun'un babasından transfer itirafı! Türkiye...
Transfer döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen milli yıldız Cenk Tosun'un geleceği hakkında babasından önemli açıklamalar geldi. İşte milli yıldızın babası Şenol Tosun'un açıklamalarından satır başları...
8 Ağustos 2019 Perşembe 19:46
Güncelleme: 08.08.2019 19:46
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Beşiktaş'tan rekor bedelle İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'a transfer olan Cenk Tosun ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Önümüzdeki sezona iddialı kadrolarla başlamak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Bu bağlamda santrfor transferinde Cenk Tosun yarışına giren 3 büyüklere milli yıldızın babası Şenol Tosun bu transfer için son noktayı koydu.
Radyospor'a konuşan Şenol Tosun'un açıklamaları şu şekilde:
"ÜÇ BÜYÜK TAKIM İSTİYOR"
''Cenk Türkiye'ye dönmek istemiyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe... Hepsi istiyor.
Ancak Cenk'in düşüncesi Avrupa'da futbol oynamaya devam etmek.