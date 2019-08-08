Beşiktaş'ta ayrılık yakın! 'Kulüp bul' dendi - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ağustos 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ta ayrılık yakın! 'Kulüp bul' dendi

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala kadrosunu şekilllendiren Beşiktaş, son olarak İspanyol defans oyuncusu Victor Ruiz'i renklerine bağlamıştı. Bu transfer sonrası kulüp yönetimi siyah-beyazlı futbolcudan kulüp bulmasını talep etti.

8 Ağustos 2019 Perşembe 14:59
Beşiktaş'ta ayrılık yakın! 'Kulüp bul' dendi

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan takıma katılacak isimler üzerine çaba gösterilirken, diğer yandan da ayrılacak isimler netleşiyor.

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Beşiktaş'ta ayrılık yakın! 'Kulüp bul' dendi

Siyah-beyazlılar son olarak Villarreal'de forma giyen İspanyol stoper Victor Ruiz'i kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş'ta ayrılık yakın! 'Kulüp bul' dendi

Takıma defans takviyesi yapan Beşiktaş'ta, o isme yol göründü...

Beşiktaş'ta ayrılık yakın! 'Kulüp bul' dendi

Milliyet'te yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetim, performansı eleştiri konusu olan Isimat Mirin ile yollarını ayırma kararı aldı.

Beşiktaş'ta ayrılık yakın! 'Kulüp bul' dendi

Beşiktaşlı idareciler, geçen sezon devre arasında PSV Eindhoven'dan kadroya katılan Fransız stopere "Kulüp bul" dedi.

Beşiktaş'ta ayrılık yakın! 'Kulüp bul' dendi

Mirin'in evini boşaltmaya başladığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta ayrılık yakın! 'Kulüp bul' dendi

Siyah-beyazlı takımda daha önce de Adriano, Mustafa Pektemek, Gökhan Töre ve Tolga Zengin ile yollar ayrılmıştı.

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