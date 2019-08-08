Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala kadrosunu şekilllendiren Beşiktaş, son olarak İspanyol defans oyuncusu Victor Ruiz'i renklerine bağlamıştı. Bu transfer sonrası kulüp yönetimi siyah-beyazlı futbolcudan kulüp bulmasını talep etti.
8 Ağustos 2019 Perşembe 14:59
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Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan takıma katılacak isimler üzerine çaba gösterilirken, diğer yandan da ayrılacak isimler netleşiyor.
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Siyah-beyazlılar son olarak Villarreal'de forma giyen İspanyol stoper Victor Ruiz'i kadrosuna katmıştı.
Takıma defans takviyesi yapan Beşiktaş'ta, o isme yol göründü...
Milliyet'te yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetim, performansı eleştiri konusu olan Isimat Mirin ile yollarını ayırma kararı aldı.
Beşiktaşlı idareciler, geçen sezon devre arasında PSV Eindhoven'dan kadroya katılan Fransız stopere "Kulüp bul" dedi.
Mirin'in evini boşaltmaya başladığı öğrenildi.
Siyah-beyazlı takımda daha önce de Adriano, Mustafa Pektemek, Gökhan Töre ve Tolga Zengin ile yollar ayrılmıştı.