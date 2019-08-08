Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala kadrosunu şekilllendiren Beşiktaş, son olarak İspanyol defans oyuncusu Victor Ruiz'i renklerine bağlamıştı. Bu transfer sonrası kulüp yönetimi siyah-beyazlı futbolcudan kulüp bulmasını talep etti.