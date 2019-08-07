Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer hareketliliği sürüyor. Gelecek sezon zirve yarışı verecek olan iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak için uzun süredir uğraştığı yıldız isim için sarı-lacivertlilerin de devreye girdiği öğrenildi.
7 Ağustos 2019 Çarşamba 14:57
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Yeni sezon hazırlıklarının Avusturya kampını tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.
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Geçtiğimiz sezon Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisini aldıktan sonra transferde uzun süre sessiz kalan siyah-beyazlılar Tyler Boyd, Douglas ve Victor Ruiz'i kadrosuna kattı.
Kara Kartal'ın Bursaspor forması giyen Muhammed Şengezer ve Umut Meraş transferlerini de önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.
Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe ise şu ana dek tam 8 ismi kadrosuna kattı.
Takviye çalışmalarında önceliği stoper, orta saha ve forvet mevkilerine veren sarı-lacivertliler, sol beke de takviye yapma kararı aldı.