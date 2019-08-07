Fenerbahçe'den bir transfer çalımı daha!

Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer hareketliliği sürüyor. Gelecek sezon zirve yarışı verecek olan iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak için uzun süredir uğraştığı yıldız isim için sarı-lacivertlilerin de devreye girdiği öğrenildi.

7 Ağustos 2019 Çarşamba 14:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





