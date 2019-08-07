Fenerbahçe'den bir transfer çalımı daha! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'den bir transfer çalımı daha!

Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer hareketliliği sürüyor. Gelecek sezon zirve yarışı verecek olan iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak için uzun süredir uğraştığı yıldız isim için sarı-lacivertlilerin de devreye girdiği öğrenildi.
7 Ağustos 2019 Çarşamba 14:57
Fenerbahçe'den bir transfer çalımı daha!

Yeni sezon hazırlıklarının Avusturya kampını tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

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Fenerbahçe'den bir transfer çalımı daha!

Geçtiğimiz sezon Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisini aldıktan sonra transferde uzun süre sessiz kalan siyah-beyazlılar Tyler Boyd, Douglas ve Victor Ruiz'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den bir transfer çalımı daha!

Kara Kartal'ın Bursaspor forması giyen Muhammed Şengezer ve Umut Meraş transferlerini de önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe'den bir transfer çalımı daha!

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe ise şu ana dek tam 8 ismi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den bir transfer çalımı daha!

Takviye çalışmalarında önceliği stoper, orta saha ve forvet mevkilerine veren sarı-lacivertliler, sol beke de takviye yapma kararı aldı.

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