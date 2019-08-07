İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
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İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası!

Transferde taarruza geçen Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın takviye istediği ön libero mevkisi için çalışmalarını iki yönlü olarak sürdürüyor. Fenerbahçe bu mevki için iki yıldız ile temas halinde. Bu iki isimden birine çubuklu forma giydirilecek. Fenerbahçe, Schneiderlin ile her konuda anlaşma sağlasa da Ersun Yanal'ın tercihi başka...

7 Ağustos 2019 Çarşamba 14:37 Güncelleme: 07.08.2019 14:45
İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı...

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İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası!

İki stoper ve 6 numara önceliği olan Fenerbahçe, bu transferleri bu hafta içinde bitirmek istiyor.

İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası!

Sarı-lacivertliler anlaşma sağladı isimleri kenarda tutarken, Luiz Gustavo'yu bekliyordu.

İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası!

Ancak Brezilyalı yıldızın transferinin çıkmaza girmesi nedeniyle, Fenerbahçe B ve C planlarına yöneldi.

İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası!

Teknik direktör Ersun Yanal da 'Gustavo olmuyorsa o olsun' diyerek transferde tercihini yönetime sundu.

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