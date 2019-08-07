İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası!

Transferde taarruza geçen Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın takviye istediği ön libero mevkisi için çalışmalarını iki yönlü olarak sürdürüyor. Fenerbahçe bu mevki için iki yıldız ile temas halinde. Bu iki isimden birine çubuklu forma giydirilecek. Fenerbahçe, Schneiderlin ile her konuda anlaşma sağlasa da Ersun Yanal'ın tercihi başka...
7 Ağustos 2019 Çarşamba 14:37
Güncelleme: 07.08.2019 14:45
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İki stoper ve 6 numara önceliği olan Fenerbahçe, bu transferleri bu hafta içinde bitirmek istiyor.
Sarı-lacivertliler anlaşma sağladı isimleri kenarda tutarken, Luiz Gustavo'yu bekliyordu.
Ancak Brezilyalı yıldızın transferinin çıkmaza girmesi nedeniyle, Fenerbahçe B ve C planlarına yöneldi.
Teknik direktör Ersun Yanal da 'Gustavo olmuyorsa o olsun' diyerek transferde tercihini yönetime sundu.