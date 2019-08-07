İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası!

Transferde taarruza geçen Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın takviye istediği ön libero mevkisi için çalışmalarını iki yönlü olarak sürdürüyor. Fenerbahçe bu mevki için iki yıldız ile temas halinde. Bu iki isimden birine çubuklu forma giydirilecek. Fenerbahçe, Schneiderlin ile her konuda anlaşma sağlasa da Ersun Yanal'ın tercihi başka...