Fenerbahçe'de üç transferin geliş tarihleri belli oldu!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, taraftarı sevince boğacak son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Stoper, orta saha ve golcü takviyesi yaparak transferi sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'ye İtalya, İspanya ve İngiltere'den müjdeli haberler geldi. İşte üç yıldız ismin İstanbul'a geliş tarihleri...
7 Ağustos 2019 Çarşamba 10:44
Güncelleme: 07.08.2019 11:44
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
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Başkan Ali Koç'un '2 ya da 3 transfer yapacağız' açıklamasından sonra Deniz Türüç'ün transfer edilmesi taraftarı korkutmuştu.
Ancak Deniz'in, başkanın transferinden söz ettiği isimlerin arasında yer almadığı kısa sürede anlaşıldı.
Sarı-Lacivertlilerin takıma iki stoper ve bir 6 numara katmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın isteğine göre bir golcü ve kanat forvet transferleri de yapılabilir.