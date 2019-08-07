Fenerbahçe'de üç transferin geliş tarihleri belli oldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de üç transferin geliş tarihleri belli oldu!

Fenerbahçe'de üç transferin geliş tarihleri belli oldu!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, taraftarı sevince boğacak son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Stoper, orta saha ve golcü takviyesi yaparak transferi sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'ye İtalya, İspanya ve İngiltere'den müjdeli haberler geldi. İşte üç yıldız ismin İstanbul'a geliş tarihleri...

7 Ağustos 2019 Çarşamba 10:44 Güncelleme: 07.08.2019 11:44
Fenerbahçe'de üç transferin geliş tarihleri belli oldu!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de üç transferin geliş tarihleri belli oldu!

Başkan Ali Koç'un '2 ya da 3 transfer yapacağız' açıklamasından sonra Deniz Türüç'ün transfer edilmesi taraftarı korkutmuştu.

Fenerbahçe'de üç transferin geliş tarihleri belli oldu!

Ancak Deniz'in, başkanın transferinden söz ettiği isimlerin arasında yer almadığı kısa sürede anlaşıldı.

Fenerbahçe'de üç transferin geliş tarihleri belli oldu!

Sarı-Lacivertlilerin takıma iki stoper ve bir 6 numara katmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'de üç transferin geliş tarihleri belli oldu!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın isteğine göre bir golcü ve kanat forvet transferleri de yapılabilir.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN