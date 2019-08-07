Fenerbahçe'de üç transferin geliş tarihleri belli oldu!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, taraftarı sevince boğacak son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Stoper, orta saha ve golcü takviyesi yaparak transferi sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'ye İtalya, İspanya ve İngiltere'den müjdeli haberler geldi. İşte üç yıldız ismin İstanbul'a geliş tarihleri...