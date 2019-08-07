Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de tarihi transfer operasyonu başlıyor. Ali Koç'un transfer açıklamasının ardından sarı-lacivertliler atağa kalktı. Kadroya birçok yıldız ismi katması beklenen Fenerbahçe'de ayrılacak isimlerde netlik kazanmaya başladı. İşte son gelişmeler...
7 Ağustos 2019 Çarşamba 09:40
Güncelleme: 07.08.2019 09:40
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Fenerbahçe transferde kolları sıvadı.
Kadrosuna birçok yıldız ismi katarak yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini veren sarı-lacivertliler, ligin başlamasına sayılı günler kala atağa kalktı.
Yeni sezonda bol alternatifli bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı Kanarya'da transfer listesi belli oldu.
Birçok yıldız ismi kadrosuna katması belenen Fenerbahçe'de ayrılıklar da yaşanacak. İşte son gelişmeler...