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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de tarihi transfer operasyonu!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de tarihi transfer operasyonu başlıyor. Ali Koç'un transfer açıklamasının ardından sarı-lacivertliler atağa kalktı. Kadroya birçok yıldız ismi katması beklenen Fenerbahçe'de ayrılacak isimlerde netlik kazanmaya başladı. İşte son gelişmeler...
7 Ağustos 2019 Çarşamba 09:40 Güncelleme: 07.08.2019 09:40
Fenerbahçe'de tarihi transfer operasyonu!
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Fenerbahçe'de tarihi transfer operasyonu!

Fenerbahçe transferde kolları sıvadı.

Fenerbahçe'de tarihi transfer operasyonu!

Kadrosuna birçok yıldız ismi katarak yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini veren sarı-lacivertliler, ligin başlamasına sayılı günler kala atağa kalktı.

Fenerbahçe'de tarihi transfer operasyonu!

Yeni sezonda bol alternatifli bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı Kanarya'da transfer listesi belli oldu.

Fenerbahçe'de tarihi transfer operasyonu!

Birçok yıldız ismi kadrosuna katması belenen Fenerbahçe'de ayrılıklar da yaşanacak. İşte son gelişmeler...

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