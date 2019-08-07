Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden! City ve PSG...
Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç ve Garry Rodrigues gibi yıldızları kadrosuna kattığını resmen açıklayan Fenerbahçe orta sahasını yıldız isimlerle güçlendirmek için çabalıyor. Fenerbahçe, Manchester City ve PSG'den birer yıldızla yakından ilgileniyor. İşte detaylar...
7 Ağustos 2019 Çarşamba 06:50
Güncelleme: 07.08.2019 06:50
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Fenerbahçe'ye ki dünya yıldızı birden! City ve PSG...
Ön libero transferi için uzun süredir Luiz Gustavo ile temasta olan Fenerbahçe, yıldız bir ismi gündemine aldı.
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Fenerbahçe'ye ki dünya yıldızı birden! City ve PSG...
Sarı-lacivertliler, tam 6 yıldır Manchester City forması giyen ve takımın önceki sezonlarda vazgeçilmezleri arasında yer alan Fernandinho için düğmeye bastı.
Fenerbahçe'ye ki dünya yıldızı birden! City ve PSG...
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Brezilyalı futbolcunun menajeri ile görüştüğü iddia edilirken, kısa süre içinde Manchester City'nin de kapısının çalınacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'ye ki dünya yıldızı birden! City ve PSG...
İngiltere'deki ikili ilişkilerini kullanan Comolli'nin bu transferde somut adımlar atabileceği belirtildi.
Fenerbahçe'ye ki dünya yıldızı birden! City ve PSG...
ADA'DA ŞANSI YOK!
Manchester City'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği Fernandinho için tüm şartları zorlayacak olan Fenerbahçe, yıldız futbolcuya reddedemeyeceği bir teklif sunacak.