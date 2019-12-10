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Falcao PSG maçında oynayacak mı? Fatih Terim açıkladı...
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e konuk olacağı karşılaşmanın öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve Gabonlu futbolcu Mario Lemina açıklamalarda bulundu. Genel durumlara değinen Terim, sakatlıktan yeni dönen Radamel Falcao'nun oynayıp oynamayacağını da açıkladı.
10 Aralık 2019 Salı 20:40
Güncelleme: 10.12.2019 20:47
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, Paris Saint-Germain'e konuk olacak.
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Le Parc des Princes'ta yarın oynanacak olan karşılaşma saat 23:00'da başlayacak.
Bu zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim ve yıldız futbolcu Mario Lemina, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Terim, sakatlıktan yeni dönen ve 90 dakika oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Radamel Falcao'nun durumu ile alakalı da konuştu.