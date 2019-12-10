Falcao PSG maçında oynayacak mı? Fatih Terim açıkladı... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Falcao PSG maçında oynayacak mı? Fatih Terim açıkladı...

Falcao PSG maçında oynayacak mı? Fatih Terim açıkladı...

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e konuk olacağı karşılaşmanın öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve Gabonlu futbolcu Mario Lemina açıklamalarda bulundu. Genel durumlara değinen Terim, sakatlıktan yeni dönen Radamel Falcao'nun oynayıp oynamayacağını da açıkladı.
10 Aralık 2019 Salı 20:40 Güncelleme: 10.12.2019 20:47
Falcao PSG maçında oynayacak mı? Fatih Terim açıkladı...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, Paris Saint-Germain'e konuk olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Falcao PSG maçında oynayacak mı? Fatih Terim açıkladı...

Le Parc des Princes'ta yarın oynanacak olan karşılaşma saat 23:00'da başlayacak.

Falcao PSG maçında oynayacak mı? Fatih Terim açıkladı...

Bu zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim ve yıldız futbolcu Mario Lemina, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Falcao PSG maçında oynayacak mı? Fatih Terim açıkladı...

Terim, sakatlıktan yeni dönen ve 90 dakika oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Radamel Falcao'nun durumu ile alakalı da konuştu.

Falcao PSG maçında oynayacak mı? Fatih Terim açıkladı...

İŞTE FATİH TERİM VE MARIO LEMINA'NIN AÇIKLAMALARI

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN