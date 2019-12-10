Falcao PSG maçında oynayacak mı? Fatih Terim açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve tecrübeli futbolcu Mario Lemina, yarın oynanacak Paris Saint-Germain maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Mario Lemina'nın açıklamaları:

"SONUCU BEKLEYİP GÖRECEĞİZ"

Önemli oyuncularımız eksik. Ancak onların yerine de kendisini göstermek isteyen isimler var. Yarın sonucu bekleyip göreceğiz...

"SAKATLANMADAN ÖNCEKİ DURUMUMA YAKLAŞIYORUM"

Ligde hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Sakatlanmadan önceki durumuma ve oyunuma yaklaşıyorum şu anda...

"ÇOK ZOR ANLAR GEÇİRDİM"

Çok zor anlar geçirdim. Galatasaray'ın sayesinde istediğim gibi oynayabiliyorum. Böyle de devam etmek istiyorum.

"GOL ATMA KONUSUNDA DAHA FAZLA ÇALIŞMAMIZ GEREK"

Gol atma konusunda daha fazla çalışmamız gerekiyor, savunma becerisi yüksek takımlar ile karşılaşıyoruz

Fatih Terim'in açıklamaları:

"Hücumda az gol attığımız istatistiksel olarak doğru. O kadar kolay ki bu soruyu sormak. Elinizde Di Maria, Cavani, Mbappe, Icardi, Neymar, Choupo-Moting varsa bu soruyu sormak kolay. Bunların üçü yedek olacak yarın."

"Bizde sakatlıkların üstüne Falcao ve Andone de kadroda olmayınca sıkıntılar yaşadık. Teknik adamlık kariyerimde sıkıntılar, zor anlar olmuştur ama son 3-4 aydaki süreç futbol hayatımda kayda değer bir dönem olarak yer alacaktır."

"Yarın dünyanın en büyüklerinden biriyle oynayacağız. İki kalecimiz dışında 13-14 oyuncumuz var. U19'la geldiğimiz için Emin'i de yanımıza alacağız. Bütçe olarak da dünyanın en büyük takımlarından biriyle oynayacağımızı unutmamak gerek."

FALCAO PSG MAÇINDA OYNAYACAK MI?

"En önemli şey mücadeleyi bırakmadan oynamaktır. Galatasaray'a da yakışan budur. Falcao bizle beraber ama ne kadar oynayacak, tamamını çıkaramaz da 45 dakika oynar mı, önce mi, sonra mı olacak maç öncesi karar vereceğiz. O da olmazsa birileri oynayacak."