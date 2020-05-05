Galatasaraylı eski isimden flaş itiraf! "Hastaneye zor yetiştirdiler"

"BENİ DE YANINDA GÖTÜRDÜ"

30 yaşında, bu kadar koşmanı istemek biraz acımasız. Bu kadar koşmak istemiyorsun ama yine de koşuyorsun. Hayatta kalmak istiyorsan, yapabileceğin bir şey yok. Galatasaray'a gitti ve beni de yanında götürdü.