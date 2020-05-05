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Galatasaraylı eski isimden flaş itiraf! "Hastaneye zor yetiştirdiler"
Galatasaray'ın eski futbolcusu Iasmin Latovlevici, Galatasaray'da yaşadıkları, devam eden kariyeri ve İgor Tudor ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Rumen sol bek Iasmin Latovlevici, bir hazırlık maçında yaşadığı sakatlık sonrası ağzının sağa, burnunun sola gittiğini ve hastaneye zor yetiştiğini ifade etti. İşte Latovlevici'nin tüm açıklamaları... | Son dakika Galatasaray haberleri
5 Mayıs 2020 Salı 12:29
Güncelleme: 05.05.2020 12:38
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"Gençlerbirliği'ne gittiğimde harika oynayacağımı düşündüm. 6 ayda 3 farklı hocayla çalıştım. Steaua'da oynadığım bu kadar süre boyunca böylesini yaşamamıştım."
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"TUDOR BAŞKA BİR SEVİYEYDİ"
IgorTudor, koşan oyuncularla çalışmayı seviyor ve şikayet etmiyor. Askerleri seviyor. Onunla yaptığım idmanlar, disiplin ve sertlik olarak başka bir seviyedeydi.
"BENİ DE YANINDA GÖTÜRDÜ"
30 yaşında, bu kadar koşmanı istemek biraz acımasız. Bu kadar koşmak istemiyorsun ama yine de koşuyorsun. Hayatta kalmak istiyorsan, yapabileceğin bir şey yok. Galatasaray'a gitti ve beni de yanında götürdü.
"HASTANEYE ZOR YETİŞTİRDİLER"
Burnumdan ve çenemden ameliyat olduktan sonra Galatasaray'a gittim. Bir hazırlık maçında sakatlandım. Maçın devre arasında hoca çıkmak isteyen olup olmadığını sordu ve ben iyi olmamama rağmen o sakatlıkla devam edebileceğimi düşündüm. 2. yarıda ağzım sağa, burnum sola gitti, beni hastaneye zor yetiştirdiler ve ameliyat ettiler.
"SAKATLANMASAM İŞLER FARKLI OLACAKTI"
Galatasaray'daki ilk 2 haftam yatakta başladı yani. Kaslarım zayıfladı ve idmana gittiğimde kendimi zorladım. Galatasaray'da böylesine güzel bir statta, dolu tribünler önünde kim oynamamak istemez ki! Eğer sakatlanmasaydım, işler farklı olacaktı.