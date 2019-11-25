Eski Galatasaray geri dönüyor! Aslanda her şey değişecek

Eski Galatasaray geri dönüyor! Aslan'da her şey değişecek

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen ve 41 maçlık serisi sona eren Galatasaray'da maç sonu Fatih Terim ocak ayını işaret ederek "Gemiyi ocak ayına yanaştıracağız." demişti. Bu açıklamadan sonra Galatasaray'da gözler ocak ayında gelecek oyunculara çevrildi. FFP kıskacında olan sarı-kırmızılı ekip, ara transferde yapılacak transfer ya da transferlerle yeniden şaha kalkmak istiyor. Bu kapsamda planını hazırlayan Cimbom, ligin ikinci devresine kabuk değiştirerek başlayacak. Peki Galatasaray'da devre arasında transfer konusunda kesinleşen durumlar neler? Cimbom'da ara transferde neler yaşanacak? İşte ayrıntılar...

25 Kasım 2019 Pazartesi 10:21 Güncelleme: 25.11.2019 10:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





