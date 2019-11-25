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Eski Galatasaray geri dönüyor! Aslan'da her şey değişecek
Süper Lig'in 12. haftasında evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen ve 41 maçlık serisi sona eren Galatasaray'da maç sonu Fatih Terim ocak ayını işaret ederek "Gemiyi ocak ayına yanaştıracağız." demişti. Bu açıklamadan sonra Galatasaray'da gözler ocak ayında gelecek oyunculara çevrildi. FFP kıskacında olan sarı-kırmızılı ekip, ara transferde yapılacak transfer ya da transferlerle yeniden şaha kalkmak istiyor. Bu kapsamda planını hazırlayan Cimbom, ligin ikinci devresine kabuk değiştirerek başlayacak. Peki Galatasaray'da devre arasında transfer konusunda kesinleşen durumlar neler? Cimbom'da ara transferde neler yaşanacak? İşte ayrıntılar...
25 Kasım 2019 Pazartesi 10:21
Güncelleme: 25.11.2019 10:47
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Eski Galatasaray geri dönüyor! Aslanda her şey değişecek
Sezon başından beri gol atma yollarında büyük sorun yaşayan ve şampiyonlar liginde gol atamayan tek takım olan Galatasaray'da gözler ocak ayına çevrildi...
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Eski Galatasaray geri dönüyor! Aslanda her şey değişecek
Milli takımda sakatlanan Luyindama ile birlikte stoper ihtiyacı da doğan Galatasaray'da, bu bölge için ilk hedefini kiralık yolladığı Maicon olarak belirledi.
Eski Galatasaray geri dönüyor! Aslanda her şey değişecek
Demokratik Kongolu oyuncu milli takımda sakatlanarak sezonu kapattığı açıklanmıştı. Ara transfer döneminden sezon sonuna kadar kontratı dondurulacak Luyindama yerine böylelikle yabancı oyuncu statüsündeki Maicon gelebilecek.
Eski Galatasaray geri dönüyor! Aslanda her şey değişecek
ASLAN'DA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR!
Kolombiyalı golcü Falcao'nun sakatlanmasıyla birlikte Terim forvette Andone'yi tercih etti. Andone de ligde 11. haftada Gazişehir Gaziantepspor maçında sakatlanınca forvet hattında sarı-kırmızılı ekipte sadece Babel ve Adem Büyük kaldı.
Eski Galatasaray geri dönüyor! Aslanda her şey değişecek
Andone'nin uzun sürecek sakatlığı ve Falcao'nun da takıma katılamamasıyla birlikte forvete de takviye zorunlu hale geldi.