Galatasaray için Arda Turan'a Emre Belözoğlu izni...

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Sarı-Kırmızılılar karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılırken, iç sahadaki 41 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Ancak maçın skorundan çok öne çıkan başka bir detay vardı. Fatih Terim'in elini öpen Arda Turan buzları eritti. Galatasaray'a transferi de gündeme gelen Arda Turan için Emre Belözoğlu izni alınacak...

25 Kasım 2019 Pazartesi 10:09 Güncelleme: 25.11.2019 10:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





