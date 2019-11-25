Galatasaray için Arda Turan'a Emre Belözoğlu izni... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
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Galatasaray için Arda Turan'a Emre Belözoğlu izni...

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Sarı-Kırmızılılar karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılırken, iç sahadaki 41 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Ancak maçın skorundan çok öne çıkan başka bir detay vardı. Fatih Terim'in elini öpen Arda Turan buzları eritti. Galatasaray'a transferi de gündeme gelen Arda Turan için Emre Belözoğlu izni alınacak...
25 Kasım 2019 Pazartesi 10:09 Güncelleme: 25.11.2019 10:16
Galatasaray'da Arda Turan'a Emre Belözoğlu modeli!
Galatasaray'da Arda Turan'a Emre Belözoğlu modeli!

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı öncesi gerçekleşen Fatih Terim- Arda Turan barışması haftaya damga vurdu.

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Galatasaray'da Arda Turan'a Emre Belözoğlu modeli!
Galatasaray'da Arda Turan'a Emre Belözoğlu modeli!

Terim, Arda için "Tanıdığım eski Arda'yı gördüm, çok duygulandım. Bu Arda, adamın kalbine de, gönlüne de girer" dedi.

Galatasaray'da Arda Turan'a Emre Belözoğlu modeli!
Galatasaray'da Arda Turan'a Emre Belözoğlu modeli!

Guldbransen'in golüne saha kenarında sevinmeyen tek Başakşehirli olan Arda, Galatasaray taraftarının protestosuna da cevap vermedi.

Galatasaray'da Arda Turan'a Emre Belözoğlu modeli!
Galatasaray'da Arda Turan'a Emre Belözoğlu modeli!

Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan da izin alan Arda boş sözleşmeye imza atıp futbolu sarı-kırmızılı forma ile bırakmak istiyor.

Galatasaray'da Arda Turan'a Emre Belözoğlu modeli!
Galatasaray'da Arda Turan'a Emre Belözoğlu modeli!

Ancak Arda Turan'ın bu isteği için öncelikle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in onayı gerekiyor.

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