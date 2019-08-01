Emre Mor'un Celta Vigo'ya maliyeti dudak uçuklattı! Dakikası...

Spor Toto Süper Lig'de transfer bombasını Galatasaray patlattı. Gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Celta Vigo'da aradığını bulamayan yıldız futbolcu Emre Mor'u kadrosuna kattı. İspanyol ekibine 13 milyon Euro karşılığında transfer olan genç futbolcunun dakikası için ödenen para dudak uçuklattı.

1 Ağustos 2019 Perşembe 11:01 Güncelleme: 01.08.2019 11:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





