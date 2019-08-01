Emre Mor'un Celta Vigo'ya maliyeti dudak uçuklattı! Dakikası... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Emre Mor'un Celta Vigo'ya maliyeti dudak uçuklattı! Dakikası...

Emre Mor'un Celta Vigo'ya maliyeti dudak uçuklattı! Dakikası...

Spor Toto Süper Lig'de transfer bombasını Galatasaray patlattı. Gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Celta Vigo'da aradığını bulamayan yıldız futbolcu Emre Mor'u kadrosuna kattı. İspanyol ekibine 13 milyon Euro karşılığında transfer olan genç futbolcunun dakikası için ödenen para dudak uçuklattı.
1 Ağustos 2019 Perşembe 11:01 Güncelleme: 01.08.2019 11:06
Emre Mor'un Celta Vigo'ya maliyeti dudak uçuklattı! Dakikası...

Galatasaray yeni bir ismi daha kadrosuna kattı.

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Emre Mor'un Celta Vigo'ya maliyeti dudak uçuklattı! Dakikası...

Teknik direktör Fatih Terim'in alınmasını özellikle istediği Emre Mor, Celta Vigo ile yapılan anlaşmanın ardından Türkiye'ye geldi.

Emre Mor'un Celta Vigo'ya maliyeti dudak uçuklattı! Dakikası...

Sarı-kırmızılılar Emre Mor için Celta Vigo'ya kiralama ücreti ödeyecek.

Emre Mor'un Celta Vigo'ya maliyeti dudak uçuklattı! Dakikası...

İşte Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği Emre Mor'un Galatasaray'a maliyeti...

Emre Mor'un Celta Vigo'ya maliyeti dudak uçuklattı! Dakikası...

Avrupa'nın hiçbir kulübünden teklif alamayan Emre Mor'un yıllık ücretinden kurtulmak isteyen Celta Vigo, Galatasaray ile 23 yaşındaki oyuncu konusunda anlaştı.

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