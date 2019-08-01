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Fenerbahçe'nin istediği genç yıldız Galatasaray'la anlaştı
Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala takımlar transfer çalışmalarına hız verdi. Birçok yıldız ismi kadrosuna katan Süper Lig ekipleri yeni takviyelerle takımlarını güçlendirip, yeni sezonda şampiyonluk yarışında kendilerine yer edinmek istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'nin daha önce anlaşmaya vardığı genç futbolcuyu kadrosuna katıyor. İşte detaylar...
1 Ağustos 2019 Perşembe 10:03
Güncelleme: 01.08.2019 10:04
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Transferde atağa kalkan Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği genç yıldızı bitiriyor.
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Sarı-kırmızılılarda sürpriz bir aday daha listeye eklendi.
Daha önce Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen yıldız futbolcunun Galatasaray'a imza atacağı iddia edildi.
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