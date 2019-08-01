Fenerbahçe'nin istediği genç yıldız Galatasaray'la anlaştı

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala takımlar transfer çalışmalarına hız verdi. Birçok yıldız ismi kadrosuna katan Süper Lig ekipleri yeni takviyelerle takımlarını güçlendirip, yeni sezonda şampiyonluk yarışında kendilerine yer edinmek istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'nin daha önce anlaşmaya vardığı genç futbolcuyu kadrosuna katıyor. İşte detaylar...