Fenerbahçe'nin istediği genç yıldız Galatasaray'la anlaştı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'nin istediği genç yıldız Galatasaray'la anlaştı

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala takımlar transfer çalışmalarına hız verdi. Birçok yıldız ismi kadrosuna katan Süper Lig ekipleri yeni takviyelerle takımlarını güçlendirip, yeni sezonda şampiyonluk yarışında kendilerine yer edinmek istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'nin daha önce anlaşmaya vardığı genç futbolcuyu kadrosuna katıyor. İşte detaylar...

1 Ağustos 2019 Perşembe 10:03 Güncelleme: 01.08.2019 10:04
Fenerbahçe'nin istediği genç yıldız Galatasaray'la anlaştı

Transferde atağa kalkan Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği genç yıldızı bitiriyor.

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Fenerbahçe'nin istediği genç yıldız Galatasaray'la anlaştı

Sarı-kırmızılılarda sürpriz bir aday daha listeye eklendi.

Fenerbahçe'nin istediği genç yıldız Galatasaray'la anlaştı

Daha önce Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen yıldız futbolcunun Galatasaray'a imza atacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin istediği genç yıldız Galatasaray'la anlaştı

Yeni sezonda savunma tandemini Marcao - Luyindama ikilisiyle oluşturacak olan Galatasaray'da, bu oyuncuları yedekleyecek takviyeler aranıyor.

Fenerbahçe'nin istediği genç yıldız Galatasaray'la anlaştı

Yerli kadrosunu güçlendirmeye çalışan Galatasaray, Bursaspor'dan Ertuğrul Ersoy'u gözüne kestirdi. İşte detaylar...

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