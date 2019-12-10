Diagne mesaj gönderdi! ''Ocakta görüşürüz''

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Belçika ekibi Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'den şaşırtan bir hamle geldi. Senegalli futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir paylaşım yaptı. Mbaye Diagne'nin bu paylaşımı Galatasaray'a geri döneceği iddialarını kuvvetlendirdi.
10 Aralık 2019 Salı 22:27
Güncelleme: 10.12.2019 22:27
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Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve Club Brugge'de kiralık olarak forma giyen Mbaye Diagne gündem olmaya devam ediyor.
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Senagalli futbolcu yaz transfer sezonunda 13.5 milyon euro satın alma opsiyonu ile Club Brugge'e kiralanmıştı.
Club Brugge'ün teknik direktörü Philippe Clement, PSG ile deplasmanda oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında 1-0'lık yenilginin baş sorumlusu olarak Diagne'ye faturayı kesmiş ve kadro dışı bırakmıştı.
Sene sonu Belçika ekibiyle kiralık sözleşmesi sona erecek olan MbayeDiagne'nin daha yakın bir tarihte Galatasaray'a döneceği iddia edilmişti.
Senegalli futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım bu iddiayı doğrular nitelikte.