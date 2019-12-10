Diagne mesaj gönderdi! ''Ocakta görüşürüz'' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Diagne mesaj gönderdi! ''Ocakta görüşürüz''

Diagne mesaj gönderdi! ''Ocakta görüşürüz''

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Belçika ekibi Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'den şaşırtan bir hamle geldi. Senegalli futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir paylaşım yaptı. Mbaye Diagne'nin bu paylaşımı Galatasaray'a geri döneceği iddialarını kuvvetlendirdi.
10 Aralık 2019 Salı 22:27 Güncelleme: 10.12.2019 22:27
Diagne mesaj gönderdi! ''Ocakta görüşürüz''


Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve Club Brugge'de kiralık olarak forma giyen Mbaye Diagne gündem olmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Diagne mesaj gönderdi! ''Ocakta görüşürüz''

Senagalli futbolcu yaz transfer sezonunda 13.5 milyon euro satın alma opsiyonu ile Club Brugge'e kiralanmıştı.

Diagne mesaj gönderdi! ''Ocakta görüşürüz''

Club Brugge'ün teknik direktörü Philippe Clement, PSG ile deplasmanda oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında 1-0'lık yenilginin baş sorumlusu olarak Diagne'ye faturayı kesmiş ve kadro dışı bırakmıştı.

Diagne mesaj gönderdi! ''Ocakta görüşürüz''

Sene sonu Belçika ekibiyle kiralık sözleşmesi sona erecek olan Mbaye Diagne'nin daha yakın bir tarihte Galatasaray'a döneceği iddia edilmişti.

Diagne mesaj gönderdi! ''Ocakta görüşürüz''

Senegalli futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım bu iddiayı doğrular nitelikte.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN