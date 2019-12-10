Diagne mesaj gönderdi! ''Ocakta görüşürüz''

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Belçika ekibi Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'den şaşırtan bir hamle geldi. Senegalli futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir paylaşım yaptı. Mbaye Diagne'nin bu paylaşımı Galatasaray'a geri döneceği iddialarını kuvvetlendirdi.

10 Aralık 2019 Salı 22:27 Güncelleme: 10.12.2019 22:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





