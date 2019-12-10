Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i
UEFA Şampiyonlar Ligi son maçında Galatasaray, dünya devi PSG ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'inde herhangi bir iddiası kalmayan Cimbom, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek için kazanmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımda Adem Büyük'ün sakatlığı gözleri sakatlıktan yeni çıkan Radamel Falcao'ya çevirmişti. Galatasaray'da Fatih Terim ve PSG'de Tuchel zorlu maç öncesi sahaya sürecekleri ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte her iki takımın da sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri...
10 Aralık 2019 Salı 21:25
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Galatasaray'da, gözler Devler Ligi'nde oynanacak Paris Saint Germain maçına çevrildi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu altıncı maçına PSG karşısında çıkacak olan Galatasaray, bu arenada ilk galibiyetini almak istiyor.
Henüz grupta galibiyeti bulunmayan Galatasaray Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için PSG karşısında kazanması gerekiyor.
GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NE NASIL GİDER?
Sarı-kırmızılıların Avrupa'da yoluna devam etmesi için 3. olması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan Galatasaray, 3. olursa yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Son haftaya 2 puanla son sırada giren Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde yoluna devam edilmesi için PSG karşısında kazanması, Club Brugge'ın da Real Madrid karşısında puan kaybetmesi gerekiyor.