Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi son maçında Galatasaray, dünya devi PSG ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'inde herhangi bir iddiası kalmayan Cimbom, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek için kazanmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımda Adem Büyük'ün sakatlığı gözleri sakatlıktan yeni çıkan Radamel Falcao'ya çevirmişti. Galatasaray'da Fatih Terim ve PSG'de Tuchel zorlu maç öncesi sahaya sürecekleri ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte her iki takımın da sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri...

10 Aralık 2019 Salı 21:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





