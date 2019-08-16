Dev isyan... Galatasaraylı oyuncunun emekliliğini istediler! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ağustos 2019, Cuma
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Haberler Galeri Dev isyan... Galatasaraylı oyuncunun emekliliğini istediler!

Dev isyan... Galatasaraylı oyuncunun emekliliğini istediler!

Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Galatasaray'da, sarı kırmızılı taraftarların tecrübeli oyuncunun emekliliğini istedi. Diagne'nin 26. dakikada yerde kaldığı pozisyonda kazanılan penaltı sonrası topun başına geçen Selçuk İnan, karşılaşmanın 29. dakikasında vuruştan yararlanamayınca taraftarlar isyan etti.

16 Ağustos 2019 Cuma 21:40 Güncelleme: 16.08.2019 21:40
Dev isyan... Galatasaraylı oyuncunun emekliliğini istediler!

Sosyal medyada en çok konuşulan konular listesine giren Selçuk İnan, kaçırdığı penaltı sonrası taraftarlar tarafından adeta yaylım ateşine tutuldu. İşte Twitter'daki Selçuk İnan isyanı ile yorumlar...

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Dev isyan... Galatasaraylı oyuncunun emekliliğini istediler!
Dev isyan... Galatasaraylı oyuncunun emekliliğini istediler!
Dev isyan... Galatasaraylı oyuncunun emekliliğini istediler!
Dev isyan... Galatasaraylı oyuncunun emekliliğini istediler!
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