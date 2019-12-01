Derbi öncesi şok gelişme! Yıldız isim 11'de olmayacak
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek... Karşılaşma öncesi iki takımın 11'leri de büyük ölçüde belli olurken, flaş bir son dakika değişikliği yaşandı. İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisi öncesi yaşanan son gelişmeler, sakat ve cezalı futbolcular, maç önü istatistikleri ve iki takımın muhtemel 11'leri...
1 Aralık 2019 Pazar 13:10
Güncelleme: 01.12.2019 13:16
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Ligde yaptığı 12 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan elde eden ve ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, sahasında Galatasaray'ı yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray ise 12 karşılaşmada aldığı 5 galibiyet ve 4 beraberlikle 19 puan topladı.
MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de 92 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray bu maçların 41'ini kazanırken, Trabzonspor 30 galibiyet elde etti (21B).