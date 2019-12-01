Derbi öncesi şok gelişme! Yıldız isim 11'de olmayacak

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek... Karşılaşma öncesi iki takımın 11'leri de büyük ölçüde belli olurken, flaş bir son dakika değişikliği yaşandı. İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisi öncesi yaşanan son gelişmeler, sakat ve cezalı futbolcular, maç önü istatistikleri ve iki takımın muhtemel 11'leri...

1 Aralık 2019 Pazar 13:10 Güncelleme: 01.12.2019 13:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





