Derbi öncesi flaş Belhanda ve Emre Belözoğlu gelişmesi!

Süper Lig'de derbi haftasına girildi... Galatasaray ve Fenerbahçe yeni bir hikaye yazmak için 28 Eylül Cumartesi güne sahne alacaklar. Bu dev maç öncesi iki takımda da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray'da derbi öncesi Belhanda gelişmesi yaşanırken, Fenerbahçe'de sakat oyuncular takımla çalışmaya başladı. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve teknik direktörlerin muhtemel 11'leri...

23 Eylül 2019 Pazartesi 09:22 Güncelleme: 24.09.2019 10:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





