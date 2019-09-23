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Derbi ateşi yandı! Fenerbahçe'de Ersun Yanal Galatasaray analizine başladı
Fenerbahçe'de derbi ateşi yandı. Ankaragücü galibiyeti ile derbiye hata yapmadan çıkacak olan Fenerbahçe'de Galatasaray'ın puan kaybetmesi moralleri yükseltti. Sarı-lacivertlilerin Ankaragücü maçındaki hücum istatistikleri göz kamaştırırken tek sıkıntı savunmada!.. Ersun Yanal, Cimbom analizine başladı.
23 Eylül 2019 Pazartesi 07:53
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Süper Lig'de iki haftalık kayıpların ardından MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
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Sarı-lacivertli takım, Kadıköy'de skoru elde ederken zorlansa da arzulu futbol, rekor pozisyon zenginliği ve oyuncuların şampiyonluğa olan inançlarını sahaya yansıtması camiayı mutlu etti.
Savunmadaki uyumsuzluk ve devam eden bireysel hatalar şimdilik en önemli eksik.
Teknik heyet bu durumu çözmek için yoğun çaba harcıyor. Gözler ise artık derbiye çevrildi.
KADRODA RÖTUŞ OLACAK Teknikdirektör Ersun Yanal, ekibiyle birlikte ezeli rakiplerini analiz etmeye başladı.