Derbi ateşi yandı! Fenerbahçe'de Ersun Yanal Galatasaray analizine başladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Eylül 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Derbi ateşi yandı! Fenerbahçe'de Ersun Yanal Galatasaray analizine başladı

Derbi ateşi yandı! Fenerbahçe'de Ersun Yanal Galatasaray analizine başladı

Fenerbahçe'de derbi ateşi yandı. Ankaragücü galibiyeti ile derbiye hata yapmadan çıkacak olan Fenerbahçe'de Galatasaray'ın puan kaybetmesi moralleri yükseltti. Sarı-lacivertlilerin Ankaragücü maçındaki hücum istatistikleri göz kamaştırırken tek sıkıntı savunmada!.. Ersun Yanal, Cimbom analizine başladı.
23 Eylül 2019 Pazartesi 07:53
Derbi ateşi yandı! Fenerbahçe'de Ersun Yanal Galatasaray analizine başladı

Süper Lig'de iki haftalık kayıpların ardından MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

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Derbi ateşi yandı! Fenerbahçe'de Ersun Yanal Galatasaray analizine başladı

Sarı-lacivertli takım, Kadıköy'de skoru elde ederken zorlansa da arzulu futbol, rekor pozisyon zenginliği ve oyuncuların şampiyonluğa olan inançlarını sahaya yansıtması camiayı mutlu etti.

Derbi ateşi yandı! Fenerbahçe'de Ersun Yanal Galatasaray analizine başladı

Savunmadaki uyumsuzluk ve devam eden bireysel hatalar şimdilik en önemli eksik.

Derbi ateşi yandı! Fenerbahçe'de Ersun Yanal Galatasaray analizine başladı

Teknik heyet bu durumu çözmek için yoğun çaba harcıyor. Gözler ise artık derbiye çevrildi.

Derbi ateşi yandı! Fenerbahçe'de Ersun Yanal Galatasaray analizine başladı

KADRODA RÖTUŞ OLACAK
Teknik direktör Ersun Yanal, ekibiyle birlikte ezeli rakiplerini analiz etmeye başladı.

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