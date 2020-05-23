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Cimbom Onyekuru'nun alternatifini buldu! İşte yapılan teklif...

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da en merak edilen konuların başında Onyekuru'nun durumu geliyor. Sarı-kırmızılılar bir sene daha kiralamak istediği yıldız futbolcudan kötü haber alabilir. Bu nedenle alternatif isimler üzerinde çalışmalarını devam ettiren Cimbom, yıldız bir futbolcu için ilk teklifini de yaptı. İşte detaylar...

23 Mayıs 2020 Cumartesi 06:45 Güncelleme: 23.05.2020 06:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





