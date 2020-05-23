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Cimbom Onyekuru'nun alternatifini buldu! İşte yapılan teklif...
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da en merak edilen konuların başında Onyekuru'nun durumu geliyor. Sarı-kırmızılılar bir sene daha kiralamak istediği yıldız futbolcudan kötü haber alabilir. Bu nedenle alternatif isimler üzerinde çalışmalarını devam ettiren Cimbom, yıldız bir futbolcu için ilk teklifini de yaptı. İşte detaylar...
23 Mayıs 2020 Cumartesi 06:45
Güncelleme: 23.05.2020 06:45
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Corona virüsü nedeniyle verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da en çok merak edilen konu Onyekuru'nun geleceği...
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Sarı-kırmızılar devre arasında takıma katılmasına rağmen takıma verdiği katkı ile parmak ısırtan yıldız futbolcuyu bir yıl daha kiralamanın peşinde.
Fransız ekibi Monaco ise Nijeryalı futbolcuyu satarak elden çıkarmayı planlıyor.
Bu nedenle sarı-kırmızılıların Onyekuru konusunda nasıl bir yol izleyeceği net değil.
ASLAN'I KORKUĞU YİNE BAŞINA GELEBİLİR
Galatasaray daha önce de kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncuyu Everton'dan tekrar kiralamak istemiş ancak İngilizler gelir elde etmek için Monaco'ya satmıştı.