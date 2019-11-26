Bugün günlerden Galatasaray! İşte Club Brugge maçı 11'i - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
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Bugün günlerden Galatasaray! İşte Club Brugge maçı 11'i

Sakatlık sıkıntılarıyla boğuşan Galatasaray, Avrupa Ligi biletini alabilmek için en önemli maçına çıkıyor. Avrupa'da yeni bir destan yazmak isteyen Cimbom, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Club Brugge'u konuk ediyor. İşte Galatasaray'ın Club Brugge maçı 11'i...
26 Kasım 2019 Salı 07:34 Güncelleme: 26.11.2019 07:34
Bugün günlerden Galatasaray! İşte Club Brugge maçı 11'i

Bir dönem Avrupa'yı kasıp kavuran ve UEFA Kupası ile Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başaran Galatasaray, yine kritik bir eşikte...

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Bugün günlerden Galatasaray! İşte Club Brugge maçı 11'i

Sarı-kırmızılı ekip bugün sahasında Belçika ekibi Club Brugge'u konuk edecek.

Bugün günlerden Galatasaray! İşte Club Brugge maçı 11'i

Saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Maç, beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

Bugün günlerden Galatasaray! İşte Club Brugge maçı 11'i

Saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Bugün günlerden Galatasaray! İşte Club Brugge maçı 11'i

SON KAYIP RYAN BABEL

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Falcao, Andone, Luyindama ve Şener ile cezalı Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak.

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