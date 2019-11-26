Bugün günlerden Galatasaray! İşte Club Brugge maçı 11'i
Sakatlık sıkıntılarıyla boğuşan Galatasaray, Avrupa Ligi biletini alabilmek için en önemli maçına çıkıyor. Avrupa'da yeni bir destan yazmak isteyen Cimbom, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Club Brugge'u konuk ediyor. İşte Galatasaray'ın Club Brugge maçı 11'i...
26 Kasım 2019 Salı 07:34
Güncelleme: 26.11.2019 07:34
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Birdönem Avrupa'yı kasıp kavuran ve UEFA Kupası ile Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başaran Galatasaray, yine kritik bir eşikte...
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Sarı-kırmızılı ekip bugün sahasında Belçika ekibi Club Brugge'u konuk edecek.
Saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Maç, beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.
Saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
SON KAYIP RYANBABEL
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Falcao, Andone, Luyindama ve Şener ile cezalı Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak.