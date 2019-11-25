Sağlık kurulundan Falcao için 'Yüzde 100' kararı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Paris-Saint Germain ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve uzun bir süredir yeşil sahalardan uzak kalan Radamel Falcao'nun sağlık durumuyla alakalı flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin sağlık kurulundan Falcao için 'Yüzde 100' kararı çıktı.

25 Kasım 2019 Pazartesi 23:05 Güncelleme: 25.11.2019 23:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





