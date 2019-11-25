Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Paris-Saint Germain ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve uzun bir süredir yeşil sahalardan uzak kalan Radamel Falcao'nun sağlık durumuyla alakalı flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin sağlık kurulundan Falcao için 'Yüzde 100' kararı çıktı.
25 Kasım 2019 Pazartesi 23:05
Güncelleme: 25.11.2019 23:05
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Sağlık kurulundan Falcao için 'Yüzde 100' kararı!
Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray, uzun bir süreçin ardından Radamel Falcao'yu kadrosuna katmıştı.
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Sağlık kurulundan Falcao için 'Yüzde 100' kararı!
Sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk karşılaşmada fileleri havalandıran Falcao, Paris-Saint Germain maçında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.
Sağlık kurulundan Falcao için 'Yüzde 100' kararı!
Uzun bir süre İspanya'da tedavisini sürdürdükten sonra İstanbul'a dönen golcü futbolcu, tekrar İspanya'ya giderek taraftarları şaşkına çevirmişti.
Sağlık kurulundan Falcao için 'Yüzde 100' kararı!
Bu sefer tedavisi tamamlanan 33 yaşındaki oyuncu, salı günü Türkiye'ye kesin dönüş yapacak.
Sağlık kurulundan Falcao için 'Yüzde 100' kararı!
Ancak bu durum, 'hemen oynayacak' anlamına gelmiyor.