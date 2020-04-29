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Bruma'nın menajerinden transfer açıklaması! "Galatasaray..."

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı fırsata çeviren Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken bir yandan da gündeme bomba gibi düşen iddialar gelmeye devam ediyor. Galatasaray'ın sezon sonunda eski yıldızı Bruma'yı tekrardan takıma katacağı iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından Bruma'nın menajerinden flaş bir açıklama geldi. İşte tüm detaylar...

29 Nisan 2020 Çarşamba 19:24 Güncelleme: 29.04.2020 19:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





