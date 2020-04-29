Bruma'nın menajerinden transfer açıklaması! 'Galatasaray...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
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Bruma'nın menajerinden transfer açıklaması! "Galatasaray..."

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı fırsata çeviren Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken bir yandan da gündeme bomba gibi düşen iddialar gelmeye devam ediyor. Galatasaray'ın sezon sonunda eski yıldızı Bruma'yı tekrardan takıma katacağı iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından Bruma'nın menajerinden flaş bir açıklama geldi. İşte tüm detaylar...
29 Nisan 2020 Çarşamba 19:24 Güncelleme: 29.04.2020 19:24
Bruma'nın menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray'da Armindo Bruma defteri yeniden açıldığı iddia edilmişti. Todofichajes; sarı-kırmızılı ekibin eski oyuncusu Bruma'yı transfer etmek istediğini iddia etmişti.

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Bruma'nın menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Portekizli oyuncunun da sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği belirtilmişti. PSV'nin Bruma'yı bırakmaya sıcak baktığı ancak Portekizli oyuncunun maliyetinin sıkıntı olabileceği bildirilmişti.

Bruma'nın menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Yıldız oyuncu, Hollanda'da bu sezon 31 maçta 5 gol atıp, 4 asist gerçekleştirirken performansı yeterli bulunmadı.

Bruma'nın menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Portekizli yıldızın menajeri Catio Balde yaptığı açıklamada temsil ettiği isim hakkında somut bir transfer gelişmesinin olmadığını söyledi.

Bruma'nın menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Balde açıklamasında, "Bir gelişme olduğunu söyleyemem. Bruma'nın hedefi PSV'de kendisini kanıtlamak. PSV'de kupalar kazanmak istiyor" şeklinde konuştu.

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