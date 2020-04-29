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Bruma'nın menajerinden transfer açıklaması! "Galatasaray..."
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı fırsata çeviren Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken bir yandan da gündeme bomba gibi düşen iddialar gelmeye devam ediyor. Galatasaray'ın sezon sonunda eski yıldızı Bruma'yı tekrardan takıma katacağı iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından Bruma'nın menajerinden flaş bir açıklama geldi. İşte tüm detaylar...
29 Nisan 2020 Çarşamba 19:24
Güncelleme: 29.04.2020 19:24
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Galatasaray'da Armindo Bruma defteri yeniden açıldığı iddia edilmişti. Todofichajes; sarı-kırmızılı ekibin eski oyuncusu Bruma'yı transfer etmek istediğini iddia etmişti.
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Portekizli oyuncunun da sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği belirtilmişti. PSV'ninBruma'yı bırakmaya sıcak baktığı ancak Portekizli oyuncunun maliyetinin sıkıntı olabileceği bildirilmişti.
Yıldız oyuncu, Hollanda'da bu sezon 31 maçta 5 gol atıp, 4 asist gerçekleştirirken performansı yeterli bulunmadı.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Portekizli yıldızın menajeri Catio Balde yaptığı açıklamada temsil ettiği isim hakkında somut bir transfer gelişmesinin olmadığını söyledi.
Balde açıklamasında, "Bir gelişme olduğunu söyleyemem. Bruma'nın hedefi PSV'de kendisini kanıtlamak. PSV'de kupalar kazanmak istiyor" şeklinde konuştu.