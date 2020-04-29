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Bafetimbi Gomis bombası patlıyor! Yeğeni açıkladı

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vurmuştu. O sezon gol kralı olarak şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Fransız santrforun yeniden Türkiye'ye geleceği merak konusu oldu. Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de devreye girdiği Gomis transferinde bombayı yeğeni patlattı. Yıldız futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da yeğenini doğrular nitelikteydi. İşte o açıklamalar ve Gomis'in paylaşımı...

29 Nisan 2020 Çarşamba 19:11 Güncelleme: 29.04.2020 19:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





