Bafetimbi Gomis bombası patlıyor! Yeğeni açıkladı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Bafetimbi Gomis bombası patlıyor! Yeğeni açıkladı

Bafetimbi Gomis bombası patlıyor! Yeğeni açıkladı

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vurmuştu. O sezon gol kralı olarak şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Fransız santrforun yeniden Türkiye'ye geleceği merak konusu oldu. Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de devreye girdiği Gomis transferinde bombayı yeğeni patlattı. Yıldız futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da yeğenini doğrular nitelikteydi. İşte o açıklamalar ve Gomis'in paylaşımı...
29 Nisan 2020 Çarşamba 19:11 Güncelleme: 29.04.2020 19:11
Bafetimbi Gomis bombası patlıyor! Yeğeni açıkladı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Bafetimbi Gomis'in yeğeni, Fransız golcüyle konuştuğunu açıkladı ve Türkiye'ye transferiyle ilgili bombayı patlattı.

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Bafetimbi Gomis bombası patlıyor! Yeğeni açıkladı

Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen arada bütün kulüpler önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bafetimbi Gomis bombası patlıyor! Yeğeni açıkladı

İki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray yaz transfer sezonunda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanırken, transfer hedefleri de belirlendi.

Bafetimbi Gomis bombası patlıyor! Yeğeni açıkladı

Florin Andone, Ryan Babel ve Mbaye Diagne'yle yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, mutlak bir santrfor takviyesi yapmak için kolları sıvadı.

Bafetimbi Gomis bombası patlıyor! Yeğeni açıkladı

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar listesine birçok ismi almıştı ancak, Bafetimbi Gomis ismi ön plana çıkmıştı.


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