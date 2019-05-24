Beşiktaş istiyordu Galatasaray devrede!

Galatasaray, Belhanda'nın yerine transfer etmeyi düşündüğü Vlasic için düğmeye bastı. Galatasaray'da Şükrü Hanedar İngiltere'ye giderek Everton'la görüşecek. 20 yaşındaki Hırvat futbolcuyu Fatih Terim de çok istiyor.
24 Mayıs 2019 Cuma 07:36
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Galatasaray'da gözler Nikola Vlasic'e çevrildi... Belhanda'yı astronomik bir rakama satması an meselesi olan Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz sezonu CSKA Moskova'da geçiren 20 yaşındaki Hırvat futbolcuyu Belhanda'nın yerine transfer etmek için düğmeye bastı.
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Bu transfer için yönetici Şükrü Hanedar görevlendirildi.
Everton ile görüşülecek
Hanedar'ın İngiltere'de Everton Kulübü yöneticileri ile bir görüşme yaparak Vlasic'in 1 yıllığına kiralanmasını isteyeceği öğrenildi.
Bu transferi Teknik Direktör Fatih Terim'in de çok istediği öne sürüldü.
İngiltere'de oynaması zor
Yeni sezonda İngiliz kulübünde oynama ihtimali zayıf olarak görünen Hırvat yıldız geçtiğimiz sezon CSKA Moskova'da oynadığı 31 karşılaşmada 8 gol, 7 asist yaparak başarılı bir performans sergiledi.