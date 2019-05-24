Beşiktaş istiyordu Galatasaray devrede!

Galatasaray, Belhanda'nın yerine transfer etmeyi düşündüğü Vlasic için düğmeye bastı. Galatasaray'da Şükrü Hanedar İngiltere'ye giderek Everton'la görüşecek. 20 yaşındaki Hırvat futbolcuyu Fatih Terim de çok istiyor.