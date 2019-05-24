Beşiktaş istiyordu Galatasaray devrede! - Fotomaç
24 Mayıs 2019, Cuma
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Beşiktaş istiyordu Galatasaray devrede!

Galatasaray, Belhanda'nın yerine transfer etmeyi düşündüğü Vlasic için düğmeye bastı. Galatasaray'da Şükrü Hanedar İngiltere'ye giderek Everton'la görüşecek. 20 yaşındaki Hırvat futbolcuyu Fatih Terim de çok istiyor.

24 Mayıs 2019 Cuma 07:36
Beşiktaş istiyordu Galatasaray devrede!

Galatasaray'da gözler Nikola Vlasic'e çevrildi... Belhanda'yı astronomik bir rakama satması an meselesi olan Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz sezonu CSKA Moskova'da geçiren 20 yaşındaki Hırvat futbolcuyu Belhanda'nın yerine transfer etmek için düğmeye bastı.

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Beşiktaş istiyordu Galatasaray devrede!

Bu transfer için yönetici Şükrü Hanedar görevlendirildi.

Beşiktaş istiyordu Galatasaray devrede!

Everton ile görüşülecek

Hanedar'ın İngiltere'de Everton Kulübü yöneticileri ile bir görüşme yaparak Vlasic'in 1 yıllığına kiralanmasını isteyeceği öğrenildi.

Beşiktaş istiyordu Galatasaray devrede!

Bu transferi Teknik Direktör Fatih Terim'in de çok istediği öne sürüldü.

Beşiktaş istiyordu Galatasaray devrede!

İngiltere'de oynaması zor

Yeni sezonda İngiliz kulübünde oynama ihtimali zayıf olarak görünen Hırvat yıldız geçtiğimiz sezon CSKA Moskova'da oynadığı 31 karşılaşmada 8 gol, 7 asist yaparak başarılı bir performans sergiledi.

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