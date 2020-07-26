Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o ismin peşinde!
TFF'nin yeni yabancı kuralı nedeniyle transferde yerli oyunculara yönelen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, golcü ismi kadrosuna katmak için yarışıyor. Oyuncunun menajerinin birçok kulüple de temas halinde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
26 Temmuz 2020 Pazar 09:51
Güncelleme: 26.07.2020 10:51
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun getirdiği yeni yabancı sınırlaması, transfer döneminde büyük takımların gözünü yerli isimlere çevirmesine neden oldu.
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Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da yeni sezon öncesi kadrolarında geniş bir revizyona gitmeye hazırlanıyorlar.
Transferde bütçe darlığı nedeniyle yerli ve kaliteli oyuncuları kadrosuna katmak isteyen bu üç ekip, zaman zaman da aynı futbolcular için karşı karşıya geliyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre o oyunculardan biri de Sinan Gümüş...
Bonservisi İtalya'nın Genoa kulübünde bulunan, bu sezonun devre arasında kiralandığı Antalyaspor'da 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen golcü oyuncuya eski kulübü Galatasaray ile birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş da talip oldu.