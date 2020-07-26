Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o ismin peşinde!

TFF'nin yeni yabancı kuralı nedeniyle transferde yerli oyunculara yönelen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, golcü ismi kadrosuna katmak için yarışıyor. Oyuncunun menajerinin birçok kulüple de temas halinde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...