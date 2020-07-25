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Okan Buruk canlı yayında açıkladı! "Galatasaray'da çalışmak..."
İsmi Galatasaray ile anılan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, telefonla bağlandığı canlı yayında flaş bir itirafta bulundu. Buruk'un sarı-kırmızılı ekibe olası bir transferiyle ilgili sarf ettiği sözler gündeme damga vurdu. İşte detaylar...
25 Temmuz 2020 Cumartesi 16:28
Güncelleme: 25.07.2020 16:46
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Azerbaycan'da yayınlanan CBC Sport kanalındaki 'Türkiye'den Futbol' programına telefonla bağlantı kurdu.
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İsmi Galatasaray ile anılan Buruk, sarı-kırmızılı ekiple ilgili sarf ettiği flaş transfer sözleriyle gündeme damga vurdu.
İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI
"Fatih Terim bir tane, Türkiye'de tek hoca. Ben de yeni jenerasyon hocalardan iyi şeyler yapan teknik adamlardan biriyim."
"Türkiye'de önemli teknik adamlar başarılı oldu. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş gibi..."
"UZUN YILLAR ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"
"Biz de yeni jenerasyon teknik direktörlerden aynı şekilde onlar gibi uzun yıllar hem Türkiye hem milli takımlar hem yurt dışında çalışmak istiyoruz."