Belhanda'yı şoke eden haber! Yerine gelecek transfer...
Ara transfer dönemi öncesinde Galatasaray, çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak yönetiminde Türkiye'den ve Avrupa'dan yıldız isimlere parçalıyı giydirmek için yoğun mesai harcıyor. Bu bağlamda Galatasaray, ocak ayından itibaren orta sahada liderliği emanet edeceği ismi buldu! İşte sarı-kırmızılıların peşine düştüğü o isim... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
30 Aralık 2019 Pazartesi 11:05
Güncelleme: 30.12.2019 11:36
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Ara transfer dönemi öncesinde Galatasaray'da büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde çalışmalarına hız verdi.
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Savunmaya, orta sahaya ve ileri uca takviye yapmak isteyen Cimbom, bu bağlamda Avrupa'dan ve dünyadan bir çok isimle görüşmelerini sürdürüyor.
Özellikle son olarak oynanılan ve 5-0'lık zafer elde edilen Antalyaspor karşılaşmasında, Fatih Terim'in 1 numaralı çıkarımı şu oldu; "Artık başarıya aç ve savaşacak isimleri alacağız!"
Ocak transfer dönemindeki 1 numaralı stratejisini buna göre belirleyen sarı kırmızılılar, sürpriz imzaları attırmaya hazırlanıyor! İşte o isimler ve son gelişmeler...
El sıkıştığı Henry Onyekuru ve Jesse Sekidika'yı devre arasında kadrosuna katıp resmi imzaları atacak olan Galatasaray'da takviyeler bunlarla sınırlı kalmayacak.