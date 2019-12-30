Belhanda'yı şoke eden haber! Yerine gelecek transfer...

Ara transfer dönemi öncesinde Galatasaray, çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak yönetiminde Türkiye'den ve Avrupa'dan yıldız isimlere parçalıyı giydirmek için yoğun mesai harcıyor. Bu bağlamda Galatasaray, ocak ayından itibaren orta sahada liderliği emanet edeceği ismi buldu! İşte sarı-kırmızılıların peşine düştüğü o isim... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

30 Aralık 2019 Pazartesi 11:05 Güncelleme: 30.12.2019 11:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





