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Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Roberto Mancini...
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında evinde Antalyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, şampiyonluğa olan inancını diri tutmaya devam etti. Teknik patron Fatih Terim'in kadrosunda savaşçı ve başarıya aç isimleri daha çok tercih etmesi, alınan bu skordaki 1 numaralı etmen olarak gösteriliyor... Bu yaşananlar bir kenara, Galatasaray'da Ocak transferi için de çalışmalar başladı... Bu bağlamda Aslan, Süper Lig'in 2 yıldızına resmi imzayı attırmaya çok yaklaştı! Öte yandan Galatasaray'da yıllar sonra Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı...
30 Aralık 2019 Pazartesi 10:05 Güncelleme: 30.12.2019 10:18
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Bu yaşananların ardından sezonun ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray'daki transfer çalışmaları hız kazandı. Hatırlanacağı üzere teknik direktör Fatih Terim, ilk yarıyı lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde bitiren takımının en önemli problemi olarak 'yaş ortalamasının yüksek' oluşunu göstermiş ve kadroyu gençleştireceklerini söylemişti.
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