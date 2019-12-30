Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Roberto Mancini...

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında evinde Antalyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, şampiyonluğa olan inancını diri tutmaya devam etti. Teknik patron Fatih Terim'in kadrosunda savaşçı ve başarıya aç isimleri daha çok tercih etmesi, alınan bu skordaki 1 numaralı etmen olarak gösteriliyor... Bu yaşananlar bir kenara, Galatasaray'da Ocak transferi için de çalışmalar başladı... Bu bağlamda Aslan, Süper Lig'in 2 yıldızına resmi imzayı attırmaya çok yaklaştı! Öte yandan Galatasaray'da yıllar sonra Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı...

30 Aralık 2019 Pazartesi 10:05 Güncelleme: 30.12.2019 10:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





