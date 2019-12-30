Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Roberto Mancini... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Aralık 2019, Pazartesi
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Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Roberto Mancini...

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında evinde Antalyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, şampiyonluğa olan inancını diri tutmaya devam etti. Teknik patron Fatih Terim'in kadrosunda savaşçı ve başarıya aç isimleri daha çok tercih etmesi, alınan bu skordaki 1 numaralı etmen olarak gösteriliyor... Bu yaşananlar bir kenara, Galatasaray'da Ocak transferi için de çalışmalar başladı... Bu bağlamda Aslan, Süper Lig'in 2 yıldızına resmi imzayı attırmaya çok yaklaştı! Öte yandan Galatasaray'da yıllar sonra Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı...
30 Aralık 2019 Pazartesi 10:05 Güncelleme: 30.12.2019 10:18
Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Roberto Mancini...

Galatasaray, Süper Lig'in 17. ve kapanış haftasında evinde, Antalyaspor ile karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibine 5 gol atarak devreye mutlu girmeyi başarmıştı.

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Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Roberto Mancini...

Sezon başında kadroya dahil edilen ancak Nzonzi, Seri, Lemia gibi isimlerin gölgesinde kalan Taylan Antalyalı, teknik direktör Fatih Terim'den forma şansı bulmuş ve bu fırsatı başarılı bir şekilde değerlendirmişti.

Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Roberto Mancini...

Öyle ki Taylan, Falcao'nun 2 gol atarak yıldızlaştığı karşılaşmada Babel, Celustka(KK) ile beraber gol atan isimlerden biri oldu.

Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Roberto Mancini...

Galatasaray taraftarının sabırla sahaya görmeyi beklediği oyuncu, bu beklentiyi boşa çıkartmamış ve sarı-kırmızılı camiaya 'ben de varım!' mesajı vermişti.

Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Roberto Mancini...

Bu yaşananların ardından sezonun ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray'daki transfer çalışmaları hız kazandı. Hatırlanacağı üzere teknik direktör Fatih Terim, ilk yarıyı lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde bitiren takımının en önemli problemi olarak 'yaş ortalamasının yüksek' oluşunu göstermiş ve kadroyu gençleştireceklerini söylemişti.

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