Belhanda'ya şok! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Ekim 2019, Pazar
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Haberler Galeri Belhanda'ya şok! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Belhanda'ya şok! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Süper Lig'de ilk 7 haftada topladığı 10 puanla, onuncu sırada yer alan Galatasaray kötü gidişe dur demek istiyor. Son 3 lig karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile berabere kalan Aslan, evinde Sivasspor'u mağlup edip çıkışa geçmek istiyor. Birçok yıldızının performansından memnun kalmayan Terim, flaş bir rotasyon hazırlığı içerisinde. İşte Galatasaray'da tribüne ve kulübeye çekilecek isimler ve muhtemel 11...
13 Ekim 2019 Pazar 11:31 Güncelleme: 13.10.2019 12:03
Belhanda'ya şok! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u konuk edecek.

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Belhanda'ya şok! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan Aslan, kötü gidişe dur demek istiyor.

Belhanda'ya şok! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim saha içindeki dizilişle ilgili kritik bir karar aldı.

Belhanda'ya şok! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Lige iyi başlayamayan ve son olarak Ankara'da kötü bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılarda Terim, flaş bir karar aldı.

Belhanda'ya şok! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Belhanda, Feghouli ve Babel gibi ön tarafta oynayan futbolcuların formsuzluğu nedeniyle çeşitli formüller arayan teknik direktör Fatih Terim, Seri'yi devreye sokacak.

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