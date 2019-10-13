Belhanda'ya şok! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Süper Lig'de ilk 7 haftada topladığı 10 puanla, onuncu sırada yer alan Galatasaray kötü gidişe dur demek istiyor. Son 3 lig karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile berabere kalan Aslan, evinde Sivasspor'u mağlup edip çıkışa geçmek istiyor. Birçok yıldızının performansından memnun kalmayan Terim, flaş bir rotasyon hazırlığı içerisinde. İşte Galatasaray'da tribüne ve kulübeye çekilecek isimler ve muhtemel 11...

13 Ekim 2019 Pazar 11:31 Güncelleme: 13.10.2019 12:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





