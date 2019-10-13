Galatasaray'da transfer listesinin ilk sırasına yine Henry Onyekuru yazıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Fransa'da aradığını bulamayan eski oyuncusu için Monaco'ya kiralama teklifinde bulunacak. Onyekuru'nun eski takımına dönmeyi çok istediği öğrenilirken Galatasaray, Nijeryalı yıldıza yer açmak için iki yıldızı ile vedalaşacak...