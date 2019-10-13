Onyekuru geliyor 2 yıldız gidiyor! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Onyekuru geliyor 2 yıldız gidiyor!

Onyekuru geliyor 2 yıldız gidiyor!

Galatasaray'da transfer listesinin ilk sırasına yine Henry Onyekuru yazıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Fransa'da aradığını bulamayan eski oyuncusu için Monaco'ya kiralama teklifinde bulunacak. Onyekuru'nun eski takımına dönmeyi çok istediği öğrenilirken Galatasaray, Nijeryalı yıldıza yer açmak için iki yıldızı ile vedalaşacak...

13 Ekim 2019 Pazar 10:37 Güncelleme: 13.10.2019 10:45
Onyekuru geliyor 2 yıldız gidiyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta 0-0 biten Gençlerbirliği maçından sonra transfer için ocak ayını işaret ederken listenin ilk sırasına yine Henry Onyekuru yazıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Onyekuru geliyor 2 yıldız gidiyor!

Yaz transfer döneminde Onyekuru'yu tekrar kiralamak isteyen Galatasaray bu yüzden geri dönmek isteyen Garry Rodrigues'e olumsuz yanıt vermişti.

Onyekuru geliyor 2 yıldız gidiyor!

Aslan, eski futbolcusu Garry Rodrigues'e "Fenerbahçe'ye gidebilirsin" demişti.

Onyekuru geliyor 2 yıldız gidiyor!

Ancak Everton'a 15 milyon Euro ödeyen Monaco, Onyekuru'nun bonservisini aldı ve sarıkırmızılılar transferin son günü hücum hattına Andone takviyesini yaptı.

Onyekuru geliyor 2 yıldız gidiyor!

BOŞLUĞU DOLMADI

Onyekuru'nun boşluğunu dolduramayan Galatasaray, 10 resmi maçta toplam 7 gol atabildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN