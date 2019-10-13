Galatasaray'da transfer listesinin ilk sırasına yine Henry Onyekuru yazıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Fransa'da aradığını bulamayan eski oyuncusu için Monaco'ya kiralama teklifinde bulunacak. Onyekuru'nun eski takımına dönmeyi çok istediği öğrenilirken Galatasaray, Nijeryalı yıldıza yer açmak için iki yıldızı ile vedalaşacak...
13 Ekim 2019 Pazar 10:37
Güncelleme: 13.10.2019 10:45
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta 0-0 biten Gençlerbirliği maçından sonra transfer için ocak ayını işaret ederken listenin ilk sırasına yine Henry Onyekuru yazıldı.
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Yaz transfer döneminde Onyekuru'yu tekrar kiralamak isteyen Galatasaray bu yüzden geri dönmek isteyen GarryRodrigues'e olumsuz yanıt vermişti.
Aslan, eski futbolcusu GarryRodrigues'e "Fenerbahçe'ye gidebilirsin" demişti.
Ancak Everton'a 15 milyon Euro ödeyen Monaco, Onyekuru'nun bonservisini aldı ve sarıkırmızılılar transferin son günü hücum hattına Andone takviyesini yaptı.
BOŞLUĞU DOLMADI
Onyekuru'nun boşluğunu dolduramayan Galatasaray, 10 resmi maçta toplam 7 gol atabildi.