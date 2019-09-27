Belhanda'ya derbi öncesi özel uyarı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Eylül 2019, Cuma
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Belhanda'ya derbi öncesi özel uyarı!

Galatasaray'da teknik heyet, Süper Lig'in 6. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımın önemli kozlarından biri olan Younes Belhanda'yı öfke kontrolü konusunda özel olarak uyardı.
27 Eylül 2019 Cuma 20:20 Güncelleme: 27.09.2019 20:27
Belhanda'ya derbi öncesi özel uyarı!

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Belhanda'ya derbi öncesi özel uyarı!

Maça 1 gün kala teknik direktör Fatih Terim'in derbide sahaya süreceği ilk 11 yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Belhanda'ya derbi öncesi özel uyarı!

Tecrübeli teknik adamın, yüzünde maskeyle oynayabileceği açıklanan ve takımla antrenmanlara katılan Younes Belhanda'ya ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

Belhanda'ya derbi öncesi özel uyarı!

Futbol Arena'nın haberine göre, Faslı futbolcuya dev maç öncesi teknik heyetten özel bir uyarı geldi.

Belhanda'ya derbi öncesi özel uyarı!

Özellikle Fenerbahçe maçlarında olmak üzere bazı karşılaşmalarda öfke kontrolü problemi yaşayan Belhanda'dan ne olursa olsun oyuna odaklanması ve sinirlenmemesi istendi.

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