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Belhanda'nın yerine Yunan maestro! İşte Galatasaray'ın teklifi
Falcao'nun arkasına skorer bir isim isteyen Galatasaray bir süredir arayışlarını sürdürüyordu. Younes Belhan'danın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, sarı-kırmızılılar Faslı yıldızın yerini tanıdık bir isimle dolduracak. Öyle ki Galatasaray yönetimi teklif edilecek rakamı da belirledi.
23 Mayıs 2020 Cumartesi 06:45
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Geleceksezon yenilenmiş kadrosuyla daha da güçlenmek isteyen ve transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray, 10 numaralı formayı tanıdık bir isme vermeyi hedefliyor.
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Younes Belhanda'nın inişli çıkışlı performansı ve aldığı yüklü maaş sebebiyle yolları ayıracak olan sarı-kırmızılılar bir süredir arayışlarını sürdürüyordu.
Faslı yıldızı satış listesine koyan Galatasaray yönetimi corona virüsünün getirmiş olduğu maddi krizden en az hasarla çıkma yolunda ilk adımı atmak istiyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 10 numara arayışlarına devam eden sarı-kırmızılılar Süper Lig'in yıldızının peşine düştü.
Galatasaray, Alanyaspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Anastasios Bakasetas'ı transfer hedefi olarak belirledi.