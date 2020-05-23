Belhanda'nın yerine Yunan maestro! İşte Galatasaray'ın teklifi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Belhanda'nın yerine Yunan maestro! İşte Galatasaray'ın teklifi

Falcao'nun arkasına skorer bir isim isteyen Galatasaray bir süredir arayışlarını sürdürüyordu. Younes Belhan'danın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, sarı-kırmızılılar Faslı yıldızın yerini tanıdık bir isimle dolduracak. Öyle ki Galatasaray yönetimi teklif edilecek rakamı da belirledi.
23 Mayıs 2020 Cumartesi 06:45
Belhanda'nın yerine Yunan maestro! İşte Galatasaray'ın teklifi

Gelecek sezon yenilenmiş kadrosuyla daha da güçlenmek isteyen ve transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray, 10 numaralı formayı tanıdık bir isme vermeyi hedefliyor.

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Belhanda'nın yerine Yunan maestro! İşte Galatasaray'ın teklifi

Younes Belhanda'nın inişli çıkışlı performansı ve aldığı yüklü maaş sebebiyle yolları ayıracak olan sarı-kırmızılılar bir süredir arayışlarını sürdürüyordu.

Belhanda'nın yerine Yunan maestro! İşte Galatasaray'ın teklifi

Faslı yıldızı satış listesine koyan Galatasaray yönetimi corona virüsünün getirmiş olduğu maddi krizden en az hasarla çıkma yolunda ilk adımı atmak istiyor.

Belhanda'nın yerine Yunan maestro! İşte Galatasaray'ın teklifi

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 10 numara arayışlarına devam eden sarı-kırmızılılar Süper Lig'in yıldızının peşine düştü.

Belhanda'nın yerine Yunan maestro! İşte Galatasaray'ın teklifi

Galatasaray, Alanyaspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Anastasios Bakasetas'ı transfer hedefi olarak belirledi.

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