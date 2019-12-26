Belhanda'nın planı ortaya çıktı! Gomis gibi...

Galatasaray forması giyen Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın ocak ayı transfer döneminde iyi bir teklif gelmesi halinde satılabileceği konuşuluyordu. Ancak yıldız oyuncu 1.5 yıl daha buradayım" açıklaması yaparak kafaları karıştırmıştı. Belhanda'nın stratejisi belli oldu. İşte detaylar...
26 Aralık 2019 Perşembe 09:17
Güncelleme: 26.12.2019 09:20
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Galatasaray'da gözden çıkarılmasına karşın, "1.5 sene daha buradayım" açıklamasında bulunan Younes Belhanda'nın gerçek niyeti ortaya çıktı.
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Galatasaray'dan net 3 milyon 350 bin Euro kazanan ve 1.5 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcunun, Gomis'in Suudi Arabistan'a giderken uyguladığı strateji ile hareket ettiği belirlendi.
Galatasaray'da oldukça iyi bir sezon geçiren ve gol kralı olan Gomis, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'a 6 milyon Euro'ya transfer olmuş ve bu rakam tartışma yaratmıştı.
Fransız golcünün bonservisinin düşük tutulup, gittiği kulüpten alacağı rakamı bu şekilde yükselttiği iddia edilmişti.
Milliyet'te yer alan habere göre Belhanda'nın da yine benzer bir tutum içinde olduğu belirtildi. Buna göre Faslı futbolcu, uzun vadeli bir kontrat ile beraber en az yıllık 5.5-6 milyon Euro istiyor. Buna karşılık da Galatasaray'dan bonservisini çok düşük bir bedelle karşı kulübe götürmenin hesaplarını yapıyor.