Galatasaray şampiyonluk ateşini yaktı! İşte Aslan'ın ocak kadrosu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray şampiyonluk ateşini yaktı! İşte Aslan'ın ocak kadrosu

Galatasaray şampiyonluk ateşini yaktı! İşte Aslan'ın ocak kadrosu

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken tüm takımlar hummalı bir çalışma içine girdi. Bu takımlardan en öne çıkanı Galatasaray olarak göze çarparken, Süper Lig'de liderin 10 puan gerisine düşen Aslan, transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Galatasaray'da takıma katılacak takviyeler büyük ölçüde belli olurken kadroda büyük bir değişim yaşanacak. İşte Galatasaray'ın yeni transferlerle sezonun ikinci yarısında sahaya çıkacağı ilk 11...

26 Aralık 2019 Perşembe 07:41
Galatasaray şampiyonluk ateşini yaktı! İşte Aslan'ın ocak kadrosu

Galatasaray'da ocak ayında taşlar yerinden oynayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray şampiyonluk ateşini yaktı! İşte Aslan'ın ocak kadrosu

Üst üste alınan başarısız sonuçlardan sonra radikal kararlar almaya karar veren sarı-kırmızılı kurmaylar, ara transfer döneminde uygulamaya geçiyor.

Galatasaray şampiyonluk ateşini yaktı! İşte Aslan'ın ocak kadrosu

Göztepe mağlubiyetiyle zirve yarışını iyice zora sokan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Galatasaray şampiyonluk ateşini yaktı! İşte Aslan'ın ocak kadrosu

İkinci yarıya gol sorununu çözerek başlamak isteyen sarı-kırmızılı ekip, transfere yoğunlaştı.


Galatasaray şampiyonluk ateşini yaktı! İşte Aslan'ın ocak kadrosu

Teknik direktör Fatih Terim; Emre Mor, Seri, Nzonzi, Nagatomo ve Mariano gibi yıldızların da üzerini daha önce çizmişti.


DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN