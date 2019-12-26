Galatasaray şampiyonluk ateşini yaktı! İşte Aslan'ın ocak kadrosu

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken tüm takımlar hummalı bir çalışma içine girdi. Bu takımlardan en öne çıkanı Galatasaray olarak göze çarparken, Süper Lig'de liderin 10 puan gerisine düşen Aslan, transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Galatasaray'da takıma katılacak takviyeler büyük ölçüde belli olurken kadroda büyük bir değişim yaşanacak. İşte Galatasaray'ın yeni transferlerle sezonun ikinci yarısında sahaya çıkacağı ilk 11...