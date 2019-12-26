Galatasaray'ın yeni gözdesi transfer ateşini yaktı!

Galatasaray, ocak transferi için golcü bombasını patlatmaya hazırlanıyor... Sarı-kırmızılılar, hücum hattında Radamel Falcao, Ryan Babel, Belhanda, Feghouli gibi isimlerin yanına genç ve patlamayı bekleyen bir yeteneği kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar listesinin başına sürpriz bir ismi yazmıştı. Galatasaray'ın gözdesi de transfer ateşini yaktı. İşte son gelişmeler...

26 Aralık 2019 Perşembe 07:41 Güncelleme: 26.12.2019 07:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





