Galatasaray'ın yeni gözdesi transfer ateşini yaktı!
Galatasaray, ocak transferi için golcü bombasını patlatmaya hazırlanıyor... Sarı-kırmızılılar, hücum hattında Radamel Falcao, Ryan Babel, Belhanda, Feghouli gibi isimlerin yanına genç ve patlamayı bekleyen bir yeteneği kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar listesinin başına sürpriz bir ismi yazmıştı. Galatasaray'ın gözdesi de transfer ateşini yaktı. İşte son gelişmeler...
26 Aralık 2019 Perşembe 07:41
Güncelleme: 26.12.2019 07:41
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Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında depaslamanda Göztepe ile karşılaşan ve İzmir'den mağlubiyetle dönen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.
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Tuzlaspor galibiyetinin ardından yeniden yükselişe çıkmayı planlayan cimbomda işler istenildiği gibi gitmemişti.
Yeni transferlerin yaşadığı formsuzluklar ve yenilen goller, bardağı taşıran son damla olmuştu.
Teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan AbdurrahimAlbayrak'a transfer talebinde bulunmuş ve büyük bir operasyon yapacağının sinyalini vermişti!
Terim, konu ile ilgili yaptığı açıklamda oyuncularının oynadığı oyuna dair üzgünlüğünü dile getirirken, "Ben dahil hepimiz bu gidişatın bedelini ödeyeceğiz.