Banega'nın menajerinden Galatasaray açıklaması! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Temmuz 2019, Salı
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Banega'nın menajerinden Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam ederken Banega ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arjantinli yıldızın menajerinden transfer ile ilgili gündem yaratacak açıklamalar geldi. İşte detaylar... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

2 Temmuz 2019 Salı 18:55 Güncelleme: 02.07.2019 20:53
Banega'nın menajerinden Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'da Banega hareketliliği yaşanıyor.

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Banega'nın menajerinden Galatasaray açıklaması!

Sarı-kırmızılılar, bir süredir Arjantinli yıldızın transferini bitirmek için uğraş veriyordu.

Banega'nın menajerinden Galatasaray açıklaması!

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan, takıma doğrudan katkı sağlayacağını düşündüğü 30 yaşındaki futbolcunun transferi için yoğun çaba sarfediyor.

Banega'nın menajerinden Galatasaray açıklaması!

UEFA Finansal Fair Play anlaşmasına göre satmadan transfer yapamayan Galatasaray, transfer yapmak için Mbaye Diagne'nin satılmasını bekliyordu.

Banega'nın menajerinden Galatasaray açıklaması!

Senegalli golcünün sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar Galatasaray taraftarının kafasını karıştırdı.

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