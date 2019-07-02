Banega'nın menajerinden Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam ederken Banega ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arjantinli yıldızın menajerinden transfer ile ilgili gündem yaratacak açıklamalar geldi. İşte detaylar... Galatasaray son dakika transfer haberleri...