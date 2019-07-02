Banega'nın manejerinden Galatasaray açıklaması
A Spor Dış Haberler Editörü Ali Baransel, Galatasaray'ın Banega transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Baransel, Banega'nın menajeri Santiago Hirsig'in 'Banega Galatasaray ile anlaştı. Kulüpler arasındaki görüşmeyi bilmiyorum" dediğini söyledi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Hasan Kartal'dan flaş sözler "Muriç takımda..."
- Mario Balotelli antrenmanda görüldü! Sürpriz...
- Mehmet Topal'dan flaş Galatasaray sözleri!
- Galatasaray'da flaş karar! 3 ayrılık 4 transfer
- Galatasaray kalecisini arıyor!
- Galatasaray'ın ilgilendiği Javier Hernandez konuştu!
- Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer!
- Galatasaraylı Diagne transferinde şok gerçek!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.