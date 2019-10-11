Babel'e şok yanıt! Sneijder ve Robin van Persie...
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, ülkesinde gündemden düşmüyor. Yıldız futbolcu geçtiğimiz gün verdiği röportajda, Sneijder, Robin Van Persie ve Robben hakkında göndermelerde bulunmuştu. Babel'e cevap gecikmezken, şok ifadeler kullanıldı...
11 Ekim 2019 Cuma 15:41
Güncelleme: 11.10.2019 15:48
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Galatasaray'ın yıldız ismi Ryan Babel, geçtiğimiz günlerde De Telegraaf gazetesine verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı;
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"Wesley Sneijder, Robin van Persie, Arjen Robben ve Rafael van der Vaart... Bence hepsinin tek hedefi 1 numara olmaktı.
Şu anki kadromuzda ise daha bir takım havası var. Artık eski egoyu hissetmiyorum."
Portakalların EURO 2020 elemelerinde dün gece Kuzey İrlanda'yı 3-1 yendiği maç sonrası 32 yaşındaki sol kanat oyuncusunun bu sözlerine çok sert bir tepki geldi.
Hollanda'nın ünlü futbol yorumcusu Johan Derksen, ülkesinin galibiyetle ayrıldığı mücadelenin ardından RadioVeronica'da yayınlanan VeronicaInside programında yaptığı yorumlarda sarı-kırmızılı futbolcuya şu sözlerle yüklendi;