Tuncay Şanlı'dan flaş Falcao yorumu!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Tuncay Şanlı, Liderler Haftası için bulunduğu Londra'da İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki eski milli futbolcu; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdan Radamel Falcao transferi ve Victor Moses'a kadar pek çok konuda konuştu.
11 Ekim 2019 Cuma 14:18
Güncelleme: 11.10.2019 14:18
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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Tuncay Şanlı, Liderler Haftası için bulunduğu Londra'da Goal.com'un İngiltere edisyonuyla geniş bir röportaj gerçekleştirdi.
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Nizaar Kinsella'nın sorularını yanıtlayan 37 yaşındaki eski milli futbolcu; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdan RadamelFalcao transferi ve VictorMoses'a kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.
İşte Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Tuncay Şanlı'nın o sözleri;
"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLSUN İSTERİM"
Fenerbahçe sezona iyi bir giriş yaptı. Onlar için şu an her şey daha güzel.
Kulübün yaşadığı finansal sorunlarsa bence ciddi bir problem. Buna rağmen şu anda iyi gidiyorlar.