Tuncay Şanlı'dan flaş Falcao yorumu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
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Tuncay Şanlı'dan flaş Falcao yorumu!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Tuncay Şanlı, Liderler Haftası için bulunduğu Londra'da İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki eski milli futbolcu; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdan Radamel Falcao transferi ve Victor Moses'a kadar pek çok konuda konuştu.

11 Ekim 2019 Cuma 14:18 Güncelleme: 11.10.2019 14:18
Tuncay Şanlı'dan flaş Falcao yorumu!

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Tuncay Şanlı, Liderler Haftası için bulunduğu Londra'da Goal.com'un İngiltere edisyonuyla geniş bir röportaj gerçekleştirdi.

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Tuncay Şanlı'dan flaş Falcao yorumu!

Nizaar Kinsella'nın sorularını yanıtlayan 37 yaşındaki eski milli futbolcu; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdan Radamel Falcao transferi ve Victor Moses'a kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Tuncay Şanlı'dan flaş Falcao yorumu!

İşte Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Tuncay Şanlı'nın o sözleri;

Tuncay Şanlı'dan flaş Falcao yorumu!

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLSUN İSTERİM"

Fenerbahçe sezona iyi bir giriş yaptı. Onlar için şu an her şey daha güzel.

Tuncay Şanlı'dan flaş Falcao yorumu!

Kulübün yaşadığı finansal sorunlarsa bence ciddi bir problem. Buna rağmen şu anda iyi gidiyorlar.

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