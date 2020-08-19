Asıl bomba patlıyor! Galatasaray'dan flaş transfer

Transferde yerli oyunculara ağırlık veren ve ilk olarak maliyeti düşük isimlere yönelen Galatasaray, yabancı olarak Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna kattı. Listesinde birçok yıldız olan ve transferde aceleci davranmayan sarı-kırmızılılar asıl bombasını patlatmaya hazırlanıyor.