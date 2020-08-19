Asıl bomba patlıyor! Galatasaray'dan flaş transfer
Transferde yerli oyunculara ağırlık veren ve ilk olarak maliyeti düşük isimlere yönelen Galatasaray, yabancı olarak Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna kattı. Listesinde birçok yıldız olan ve transferde aceleci davranmayan sarı-kırmızılılar asıl bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:58
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Gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele verecek olan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
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Geçtiğimiz sezon takım iskeletini kiralık isimler üzerine kuran Aslan, bu sezon aynı hatayı yapmak istemiyor.
Sarı-kırmızılılar gerek Finansal Fair-Play (FFP) gerekse harcama limitlerinden dolayı ilk etapta bonservisi elinde veya maliyeti düşük isimlere yönelmişti.
Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar'ı kadrosuna katan Galatasaray asıl bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Transferde emin adımlar atmak isteyen Cimbom, nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.