Asıl bomba patlıyor! Galatasaray'dan flaş transfer - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Asıl bomba patlıyor! Galatasaray'dan flaş transfer

Transferde yerli oyunculara ağırlık veren ve ilk olarak maliyeti düşük isimlere yönelen Galatasaray, yabancı olarak Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna kattı. Listesinde birçok yıldız olan ve transferde aceleci davranmayan sarı-kırmızılılar asıl bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:58
Asıl bomba patlıyor! Galatasaray'dan flaş transfer

Gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele verecek olan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

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Asıl bomba patlıyor! Galatasaray'dan flaş transfer

Geçtiğimiz sezon takım iskeletini kiralık isimler üzerine kuran Aslan, bu sezon aynı hatayı yapmak istemiyor.

Asıl bomba patlıyor! Galatasaray'dan flaş transfer

Sarı-kırmızılılar gerek Finansal Fair-Play (FFP) gerekse harcama limitlerinden dolayı ilk etapta bonservisi elinde veya maliyeti düşük isimlere yönelmişti.

Asıl bomba patlıyor! Galatasaray'dan flaş transfer

Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar'ı kadrosuna katan Galatasaray asıl bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Asıl bomba patlıyor! Galatasaray'dan flaş transfer

Transferde emin adımlar atmak isteyen Cimbom, nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.


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