Arda Turan'dan transfer hamlesi geldi! Galatasaray...

Galatasaray'dan Atletico Madrid'e 15 milyon euro bedelle transfer olan Arda Turan daha sonra dünya devi Barcelona'ya transfer olmuş İspanya'dan da Başakşehir'e geri dönmüştü. Fatih Terim ile Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi arasındaki buzları eriten yıldız futbolcunun ocak ayında Galatasaray'a döneceği iddia ediliyordu. Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği günden güne konuşulurken, tecrübeli futbolcudan da flaş bir hamle geldi. İşte Galatasaray taraftarını heyecanlandıran o hamle ve transfer detayları...

25 Aralık 2019 Çarşamba 07:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





