Arda Turan'dan transfer hamlesi geldi! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Arda Turan'dan transfer hamlesi geldi! Galatasaray...

Arda Turan'dan transfer hamlesi geldi! Galatasaray...

Galatasaray'dan Atletico Madrid'e 15 milyon euro bedelle transfer olan Arda Turan daha sonra dünya devi Barcelona'ya transfer olmuş İspanya'dan da Başakşehir'e geri dönmüştü. Fatih Terim ile Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi arasındaki buzları eriten yıldız futbolcunun ocak ayında Galatasaray'a döneceği iddia ediliyordu. Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği günden güne konuşulurken, tecrübeli futbolcudan da flaş bir hamle geldi. İşte Galatasaray taraftarını heyecanlandıran o hamle ve transfer detayları...
25 Aralık 2019 Çarşamba 07:39
Arda Turan'dan transfer hamlesi geldi! Galatasaray...

Arda Turan, 2012 yılında Galatasaray'dan İspanyol devi Atletico Madrid'e 15 milyon euro bedelle transfer olmuştu...

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Arda Turan'dan transfer hamlesi geldi! Galatasaray...

İspanya'daki ilk sezonunda takımının yıldız ismi olmayı başaran Arda, kırmızı-beyazlı ekiple 45 müsabakada forma giymiş, 5 gole imza atmış ve 12 asist üretmişti. Şu anda Galatasaray'da forma giyen Radamel Falcao ile beraber müthiş bir uyum yakalamıştı...

Arda Turan'dan transfer hamlesi geldi! Galatasaray...

2012-13 sezonunda yıldızını parlatmaya devam eden Arda, o sezonda 41 karşılaşmada forma giyerken 5 gol 8 asistle oynamış, adını iyiden iyiye dünya futboluna duyurmuştu...

Arda Turan'dan transfer hamlesi geldi! Galatasaray...

2013-14 sezonunda istikrarlı görüntüsüne devam eden yıldız futbolcu, 46 karşılaşmada forma giyerken 9 gol 6 asist üretmeyi başarmıştı.

Arda Turan'dan transfer hamlesi geldi! Galatasaray...

Öte yandan bir sonraki sezon (2014-15) yine 46 maç oynamış ve 3 gol 6 asistle ön plana çıkmıştı...

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