Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında oynadığı Medipol Başakşehir karşılaşmasından 1-0 mağlup ayrılırken, iç sahadaki 41 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Ancak maçın skorundan çok öne çıkan başka bir detay vardı. Fatih Terim'in elini öpen Arda Turan buzları eritti. Bu gelişmenin ardından Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları yazılmıştı. Peki Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı? Arda'nın Barcelona ile sözleşmesi ne zaman bitecek? İşte tüm soruların cevapları ve detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri