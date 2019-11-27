Arda Turan transferinde flaş detay! 'Galatasaray Arda Turan'ı istiyorsa...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Arda Turan transferinde flaş detay! "Galatasaray Arda Turan'ı istiyorsa..."

Arda Turan transferinde flaş detay! "Galatasaray Arda Turan'ı istiyorsa..."

Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında oynadığı Medipol Başakşehir karşılaşmasından 1-0 mağlup ayrılırken, iç sahadaki 41 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Ancak maçın skorundan çok öne çıkan başka bir detay vardı. Fatih Terim'in elini öpen Arda Turan buzları eritti. Bu gelişmenin ardından Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları yazılmıştı. Peki Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı? Arda'nın Barcelona ile sözleşmesi ne zaman bitecek? İşte tüm soruların cevapları ve detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

27 Kasım 2019 Çarşamba 21:04 Güncelleme: 27.11.2019 21:07
Arda Turan transferinde flaş detay! Galatasaray Arda Turan'ı istiyorsa...

Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Arda Turan transferinde flaş detay! Galatasaray Arda Turan'ı istiyorsa...

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında oynadığı Medipol Başakşehir karşılaşmasından 1-0 mağlup ayrılırken, maçın skorundan çok öne çıkan başka bir detay vardı.

Arda Turan transferinde flaş detay! Galatasaray Arda Turan'ı istiyorsa...

Fatih Terim'in elini öpen Arda Turan buzları eritti.

Arda Turan transferinde flaş detay! Galatasaray Arda Turan'ı istiyorsa...

Bu gelişmenin ardından Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları yazılmıştı.

Arda Turan transferinde flaş detay! Galatasaray Arda Turan'ı istiyorsa...

Radyospor'a konuşan El Mundo Deportivo muhabiri Gabriel Sans, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olma ihtimali hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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